ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии на выезде уступила Нидерландам

Матч проходил в Амстердаме на домашнем стадионе "Аякса" и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал на то, что сборная Латвии в матче против 14-й команды мира сможет зацепиться даже за ничью. Тем не менее подопечные Дайниса Казакевича вышли на матч собранными и с первых минут дали понять, что они не собираются сдаваться без боя.

Латвийские футболисты отдавали себе отчёт, что весь матч придётся играть от обороны, и до 32-й минуты у них это получалось безупречно. 1

Уже на 5-й минуте после удара Дэви Классена счёт на табло мог измениться, но Игорю Тарасову удалось вынести мяч буквально с линии ворот Роберта Озолса. На 27-й минуте всё тот же Классен снова мог забить, но на этот раз перекладина ворот выручила латвийскую сборную.

Натиск на ворота Озолса удавалось сдерживать до 32-й минуты, но затем Стивен Бергейс из-за пределов штрафной ударом левой ноги открыл счёт в матче. Для полузащитника "Фейеноорда" этот гол стал первым в составе национальной команды.

До перерыва голландские футболисты могли ещё дважды поразить цель, но сначала мяч после удара Мемфиса Депая пролетел в паре сантиметров от штанги, а на 40-й минуте после удара Люка де Йонга - снова угодил в перекладину ворот Озолса.

В перерыве Дайнис Казакевич решил выпустить на поле Владислава Гутковскиса и Кришса Карклиньша вместо Роберта Улдрикиса и Артура Зюзина соответственно. Двойная замена не особо повлияла на картинку матча, и голландцы по-прежнему доминировали практически на каждом участке поля.

На 55-й минуте у ворот Озолса начался настоящий "пожар" и неразбериха вокруг мяча, но в конечном итоге угрозу удалось нейтрализовать. Правда, на 69-й минуте во время исполнения 15-го углового удара (у Латвии за весь матч не было ни одного) хозяевам всё же удалось удвоить преимущество в счёте - точный удар головой нанёс Люк де Йонг.

В оставшееся время голландцы продолжали обстреливать ворота сборной Латвии, но мяч либо пролетал мимо цели, либо с заданием справлялся Роберт Озолс.

Что касается сборной Латвии, то у наших футболистов за весь матч было всего несколько атак и полумоментов, но, к сожалению, подводила реализация и скорость. 1

Таким образом, подопечные Дайниса Казакевича потерпели второе поражение подряд и пока без очков занимают пятое место в группе G. Лидером группы достаточно неожиданно стала Черногория (6 очков), которая в первом матче обыграла Латвию, а во втором - Гибралтар (4:1).

В следующем матче сборная Латвии в Стамбуле сыграет с Турцией, которая также одержала две победы на старте отборочного цикла. Игра состоится 30 марта в 21:45.