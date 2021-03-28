Вс, 28.03.2021
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Дэн Чагг, посол Великобритании в Мьянме

Отдых в Египте ⟩ Бриедис на коне мчится под русскую песню. Оценили не все

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

​Латвийский боксёр Майрис Бриедис вместе с семьёй отдыхал в Египте. Оттуда он поделился видео, которое пришлось по вкусу не всем его подписчикам.

В социальных сетях Бриедис опубликовал видео, на котором он с голым торсом на весьма большой скорости скачет на лошади. В качестве музыкального сопровождения для видео спортсмен выбрал песню "Русская рать" от "ВПК Клинок" со словами:

"Ой, что-то мы засиделись братцы

Не пора ли нам разгуляться

Русь молодая, силы немерено

Дайте коня мне да добрый меч".

Однако комментарии под видео в адрес спортсмена оказались не слишком комплиментарными - во многих проскакивало осуждение и жалость к животному. Вот лишь некоторые из них:

  • "Я бы порекомендовал, как и противника в спорте, выбирать лошадь в соответствии с весовой категорией, вместо того чтобы просто развлекаться и впечатляюще выглядеть на почти пони, который определённо не чувствует себя так же",
  • "Эта лошадка под ним выглядит жутко маленькой. Жаль лошадку!",
  • "Майрис больше лошади...",
  • "Не сломай спину лошадке",
  • "Лошадь еле держится на ногах и тяжело дышит...",
  • "Эту лошадь не жаль? Совсем уже!",
  • "Этот пони концы отдаст...".

Бриедис на критику не ответил.

Существует ли единый стандарт для определения максимального веса, который может вынести лошадь? На этот вопрос однозначного ответа нет. Однако в 2008 году в США было проведено исследование на эту тему.

На спины восьми лошадей водрузили от 15 до 30 процентов их веса. Результаты показали, что у лошадей, несущих груз весом до 20% от их собственной массы, проблем не наблюдалось.

Предполагается, что лошадь весом около 550 килограммов может нести груз в 110 килограммов.

Однако эта пропорция соблюдается не всегда, и при балансировке тренировочной нагрузки это вовсе не означает, что лошадь испытывает  большой дискомфорт.

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