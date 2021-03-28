Отдых в Египте ⟩ Бриедис на коне мчится под русскую песню. Оценили не все

В социальных сетях Бриедис опубликовал видео, на котором он с голым торсом на весьма большой скорости скачет на лошади. В качестве музыкального сопровождения для видео спортсмен выбрал песню "Русская рать" от "ВПК Клинок" со словами:

"Ой, что-то мы засиделись братцы

Не пора ли нам разгуляться

Русь молодая, силы немерено

Дайте коня мне да добрый меч".

Однако комментарии под видео в адрес спортсмена оказались не слишком комплиментарными - во многих проскакивало осуждение и жалость к животному. Вот лишь некоторые из них:

"Я бы порекомендовал, как и противника в спорте, выбирать лошадь в соответствии с весовой категорией, вместо того чтобы просто развлекаться и впечатляюще выглядеть на почти пони, который определённо не чувствует себя так же",

"Эта лошадка под ним выглядит жутко маленькой. Жаль лошадку!",

"Майрис больше лошади...",

"Не сломай спину лошадке",

"Лошадь еле держится на ногах и тяжело дышит...",

"Эту лошадь не жаль? Совсем уже!",

"Этот пони концы отдаст...".

Бриедис на критику не ответил.

Существует ли единый стандарт для определения максимального веса, который может вынести лошадь? На этот вопрос однозначного ответа нет. Однако в 2008 году в США было проведено исследование на эту тему.

На спины восьми лошадей водрузили от 15 до 30 процентов их веса. Результаты показали, что у лошадей, несущих груз весом до 20% от их собственной массы, проблем не наблюдалось.

Предполагается, что лошадь весом около 550 килограммов может нести груз в 110 килограммов.