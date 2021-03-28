Отдых в Египте ⟩ Бриедис на коне мчится под русскую песню. Оценили не все
Латвийский боксёр Майрис Бриедис вместе с семьёй отдыхал в Египте. Оттуда он поделился видео, которое пришлось по вкусу не всем его подписчикам.
Латвийский боксёр Майрис Бриедис вместе с семьёй отдыхал в Египте. Оттуда он поделился видео, которое пришлось по вкусу не всем его подписчикам.
В социальных сетях Бриедис опубликовал видео, на котором он с голым торсом на весьма большой скорости скачет на лошади. В качестве музыкального сопровождения для видео спортсмен выбрал песню "Русская рать" от "ВПК Клинок" со словами:
"Ой, что-то мы засиделись братцы
Не пора ли нам разгуляться
Русь молодая, силы немерено
Дайте коня мне да добрый меч".
Однако комментарии под видео в адрес спортсмена оказались не слишком комплиментарными - во многих проскакивало осуждение и жалость к животному. Вот лишь некоторые из них:
Бриедис на критику не ответил.
Существует ли единый стандарт для определения максимального веса, который может вынести лошадь? На этот вопрос однозначного ответа нет. Однако в 2008 году в США было проведено исследование на эту тему.
На спины восьми лошадей водрузили от 15 до 30 процентов их веса. Результаты показали, что у лошадей, несущих груз весом до 20% от их собственной массы, проблем не наблюдалось.
Однако эта пропорция соблюдается не всегда, и при балансировке тренировочной нагрузки это вовсе не означает, что лошадь испытывает большой дискомфорт.