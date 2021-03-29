Молдова потерпела самое крупное поражение в истории, а Италия не проигрывает 24 матча подряд

Группа В

Грузия - Испания 1:2

Косово - Швеция 0:3

Сборная Испании в Тбилиси намучалась с командой Грузии и лишь в компенсированное время сумела вырвать выездную победу. Счёт в матче на 44-й минуте открыл полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, а на 56-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт, забив гол после навеса Жорди Альбы. Победу испанцам на 93-й минуте принёс Даниэль Ольмо, который нанёс сумасшедший удар из-за пределов штрафной.

Испания набрала четыре очка и занимает второе место в группе "B". Лидером является сборная Швеции (6 очков).

🇪🇸 Голы Торреса и Дани Ольмо принесли сборной Испании волевую победу и оставили ни с чем команду Грузии 🙄#ЕК pic.twitter.com/A0qCwsPdvP — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 28, 2021

Группа С

Болгария - Италия 0:2

Швейцария - Литва 1:0

Сборная Италии на выезде обыграла Болгарию и продлила серию без поражений до 24 матчей. Встреча в Софии завершилась со счётом 2:0 благодаря голам Андреа Белотти и Мануэля Локателли.

В последний раз итальянцы проигрывали в сентябре 2018 года - Португалии (0:1) в Лиге наций. Это лучшая серия итальянцев с июля 2006 года, когда команда Марчелло Липпи не проигрывала 25 матчей кряду.

Италия набрала шесть очков и занимает первое место в группе "С". Такое же количество очков у сборной Швейцарии.

Группа D

Казахстан - Франция 0:2

Украина - Финляндия 1:1

Действующий чемпион мира сборная Франции в Нур-Султане одержала победу над Казахстаном со счётом 0:2. На 19-й минуте счёт открыл нападающий французской команды Усман Дембеле, а на 44-й минуте гол в свои ворота забил защитник казахстанской команды Сергей Малый. На 75-й минуте французы могли довести счёт до крупного, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

Сборная Украины в Киеве принимала команду Финляндии и не смогла в этом матче добыть три очка. Команды обменялись голами Жуниора Мораеса и Теэму Пукки в концовке встречи. Для украинцев эта ничья стала второй в двух стартовых матчах отбора на ЧМ-2022.

Группа F

Дания - Молдова 8:0

Австрия - Фарерские острова 3:1

Израиль - Шотландия 1:1

Самый результативный матч дня состоялся на стадионе "МСХ Арена" в датском Хернинге, где сборная Дании со счётом 8:0 нанесла сокрушительное поражение команде Молдовы. Стоит добавить, что уже после первого тайма датчане вели со счётом 5:0.

Эта победа стала для датчан самой крупной за 34 года (в 1987-м году они обыграли Румынию с таким же счётом), а Молдова потерпела самое крупное поражение в истории. До этого таковым считалось поражение со счётом 0:6 от Швеции и Италии.

Для Дании эта победа стала второй подряд в отборе на ЧМ-2022, поэтому команда, набрав шесть очков, занимает первое место в группе. Следом с четырьмя очками идёт Австрия.