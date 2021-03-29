Молдова потерпела самое крупное поражение в истории, а Италия не проигрывает 24 матча подряд
В воскресенье, 28 марта, состоялись матчи второго тура в шести отборочных группах на чемпионат мира по футболу 2022 года.
В воскресенье, 28 марта, состоялись матчи второго тура в шести отборочных группах на чемпионат мира по футболу 2022 года.
Группа В
Сборная Испании в Тбилиси намучалась с командой Грузии и лишь в компенсированное время сумела вырвать выездную победу. Счёт в матче на 44-й минуте открыл полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, а на 56-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт, забив гол после навеса Жорди Альбы. Победу испанцам на 93-й минуте принёс Даниэль Ольмо, который нанёс сумасшедший удар из-за пределов штрафной.
Испания набрала четыре очка и занимает второе место в группе "B". Лидером является сборная Швеции (6 очков).
🇪🇸 Голы Торреса и Дани Ольмо принесли сборной Испании волевую победу и оставили ни с чем команду Грузии 🙄#ЕК pic.twitter.com/A0qCwsPdvP— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 28, 2021
Группа С
Сборная Италии на выезде обыграла Болгарию и продлила серию без поражений до 24 матчей. Встреча в Софии завершилась со счётом 2:0 благодаря голам Андреа Белотти и Мануэля Локателли.
В последний раз итальянцы проигрывали в сентябре 2018 года - Португалии (0:1) в Лиге наций. Это лучшая серия итальянцев с июля 2006 года, когда команда Марчелло Липпи не проигрывала 25 матчей кряду.
Италия набрала шесть очков и занимает первое место в группе "С". Такое же количество очков у сборной Швейцарии.
Группа D
Действующий чемпион мира сборная Франции в Нур-Султане одержала победу над Казахстаном со счётом 0:2. На 19-й минуте счёт открыл нападающий французской команды Усман Дембеле, а на 44-й минуте гол в свои ворота забил защитник казахстанской команды Сергей Малый. На 75-й минуте французы могли довести счёт до крупного, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.
Сборная Украины в Киеве принимала команду Финляндии и не смогла в этом матче добыть три очка. Команды обменялись голами Жуниора Мораеса и Теэму Пукки в концовке встречи. Для украинцев эта ничья стала второй в двух стартовых матчах отбора на ЧМ-2022.
Группа F
Самый результативный матч дня состоялся на стадионе "МСХ Арена" в датском Хернинге, где сборная Дании со счётом 8:0 нанесла сокрушительное поражение команде Молдовы. Стоит добавить, что уже после первого тайма датчане вели со счётом 5:0.
Эта победа стала для датчан самой крупной за 34 года (в 1987-м году они обыграли Румынию с таким же счётом), а Молдова потерпела самое крупное поражение в истории. До этого таковым считалось поражение со счётом 0:6 от Швеции и Италии.
Для Дании эта победа стала второй подряд в отборе на ЧМ-2022, поэтому команда, набрав шесть очков, занимает первое место в группе. Следом с четырьмя очками идёт Австрия.
🇩🇰 Дания 8️⃣:0️⃣ Молдова 🇲🇩— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 28, 2021
Рекорд датчан в отборочных кампаниях 🔥
Дольберг ⚽⚽
Дамсгор ⚽⚽
Стрюгер-Ларсен ⚽
Йенсен ⚽
Сков ⚽
Ингвартсен ⚽#ЕК pic.twitter.com/T5oeZ9ISmZ
Группа I
Сборная Англии владела существенным игровым преимуществом на протяжении всего матча против Албании и без особых проблем добилась победы благодаря голам Гарри Кейна и Мэйсона Маунта.
В другом матче в группе "I" сборная Польши в Варшаве обыграла Андорру благодаря дублю Роберта Левандовски и голу Кароля Свидерски. Отметим, что 32-летний Левандовски забивает в 10-м матче подряд. Всего у него 16 голов за "Баварию" и сборную на этом отрезке.
В 118 матчах за сборную Польши Левандовски забил 66 голов и является лучшим бомбардиром в истории своей сборной.
Таким образом, с 6 очками англичане возглавляют таблицу отборочной группы, имея "ноль" в графе "пропущенные мячи". Сборная Польши, набрав в двух матчах 4 очка, занимает 2-е место.
🇵🇱 У Левандовски сегодня дубль. А всего в 4️⃣2️⃣ матчах сезона за клуб и за сборную Роберт забил... 4️⃣7️⃣ голов!— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 28, 2021
Могуч? 💪
Да не то слово! 💥🌪️🔥#ЕК pic.twitter.com/LWe8WGQWNV
Группа J
Сборная Германии на выезде одержала скромную победу над Румынией. Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Серж Гнабри. В другом матче группы "J" сборная Северной Македонии разгромила сборную Лихтенштейна благодаря дублю Александара Трайковски и голам Эниса Барди, Элифа Элмаса и Илии Несторовски.
Кстати, Германия не проигрывает в отборе на ЧМ на протяжении 35 игр. Последнее поражение случилось в сентябре 2001 года - от Англии (1:5).
После двух туров Германия возглавляет группу (6 очков). Столько же очков набрала команда Армении, но за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей занимает вторую строчку.
🇩🇪 Одного гола Сержа Гнабри хватило немцам, чтобы победить на выезде Румынию. #ЕК pic.twitter.com/n0L5sog6bE— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 28, 2021