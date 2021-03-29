Пн, 29.03.2021
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Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

Молдова потерпела самое крупное поражение в истории, а Италия не проигрывает 24 матча подряд

Мануэль Локателли ФОТО: EPA/Scanpix

В воскресенье, 28 марта, состоялись матчи второго тура в шести отборочных группах на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Группа В

  • Грузия - Испания 1:2
  • Косово - Швеция 0:3

Сборная Испании в Тбилиси намучалась с командой Грузии и лишь в компенсированное время сумела вырвать выездную победу. Счёт в матче на 44-й минуте открыл полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, а на 56-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт, забив гол после навеса Жорди Альбы. Победу испанцам на 93-й минуте принёс Даниэль Ольмо, который нанёс сумасшедший удар из-за пределов штрафной.

Испания набрала четыре очка и занимает второе место в группе "B". Лидером является сборная Швеции (6 очков).

Группа С

  • Болгария - Италия 0:2
  • Швейцария - Литва 1:0

Сборная Италии на выезде обыграла Болгарию и продлила серию без поражений до 24 матчей. Встреча в Софии завершилась со счётом 2:0 благодаря голам Андреа Белотти и Мануэля Локателли.

В последний раз итальянцы проигрывали в сентябре 2018 года - Португалии (0:1) в Лиге наций. Это лучшая серия итальянцев с июля 2006 года, когда команда Марчелло Липпи не проигрывала 25 матчей кряду.

Италия набрала шесть очков и занимает первое место в группе "С". Такое же количество очков у сборной Швейцарии.

Группа D

  • Казахстан - Франция 0:2
  • Украина - Финляндия 1:1

Действующий чемпион мира сборная Франции в Нур-Султане одержала победу над Казахстаном со счётом 0:2. На 19-й минуте счёт открыл нападающий французской команды Усман Дембеле, а на 44-й минуте гол в свои ворота забил защитник казахстанской команды Сергей Малый. На 75-й минуте французы могли довести счёт до крупного, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

Сборная Украины в Киеве принимала команду Финляндии и не смогла в этом матче добыть три очка. Команды обменялись голами Жуниора Мораеса и Теэму Пукки в концовке встречи. Для украинцев эта ничья стала второй в двух стартовых матчах отбора на ЧМ-2022.

Группа F

  • Дания - Молдова 8:0
  • Австрия - Фарерские острова 3:1
  • Израиль - Шотландия 1:1

Самый результативный матч дня состоялся на стадионе "МСХ Арена" в датском Хернинге, где сборная Дании со счётом 8:0 нанесла сокрушительное поражение команде Молдовы. Стоит добавить, что уже после первого тайма датчане вели со счётом 5:0.

Эта победа стала для датчан самой крупной за 34 года (в 1987-м году они обыграли Румынию с таким же счётом), а Молдова потерпела самое крупное поражение в истории. До этого таковым считалось поражение со счётом 0:6 от Швеции и Италии.

Для Дании эта победа стала второй подряд в отборе на ЧМ-2022, поэтому команда, набрав шесть очков, занимает первое место в группе. Следом с четырьмя очками идёт Австрия.

Группа I

  • Албания - Англия 0:2
  • Польша - Андорра 3:0
  • Сан-Марино - Венгрия 0:3

Сборная Англии владела существенным игровым преимуществом на протяжении всего матча против Албании и без особых проблем добилась победы благодаря голам Гарри Кейна и Мэйсона Маунта.

В другом матче в группе "I" сборная Польши в Варшаве обыграла Андорру благодаря дублю Роберта Левандовски и голу Кароля Свидерски. Отметим, что 32-летний Левандовски забивает в 10-м матче подряд. Всего у него 16 голов за "Баварию" и сборную на этом отрезке.

В 118 матчах за сборную Польши Левандовски забил 66 голов и является лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Таким образом, с 6 очками англичане возглавляют таблицу отборочной группы, имея "ноль" в графе "пропущенные мячи". Сборная Польши, набрав в двух матчах 4 очка, занимает 2-е место.

Группа J

  • Армения - Исландия 2:0
  • Северная Македония - Лихтенштейн 5:0
  • Румыния - Германия 0:1

Сборная Германии на выезде одержала скромную победу над Румынией. Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Серж Гнабри. В другом матче группы "J" сборная Северной Македонии разгромила сборную Лихтенштейна благодаря дублю Александара Трайковски и голам Эниса Барди, Элифа Элмаса и Илии Несторовски.

Кстати, Германия не проигрывает в отборе на ЧМ на протяжении 35 игр. Последнее поражение случилось в сентябре 2001 года - от Англии (1:5).

После двух туров Германия возглавляет группу (6 очков). Столько же очков набрала команда Армении, но за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей занимает вторую строчку.

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