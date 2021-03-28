ВИДЕО ⟩ Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвёртом раунде

Если Поветкин как обычно вышел в ринг с невозмутимым видом под композицию "Русь!", то Диллиан Уайт появился перед объективами камер в халате с надписью RIP Hagler - это в честь недавно ушедшего из жизни легендарного боксёра Марвина Хаглера.

Оба боксёра не стали откладывать размен ударами на потом и уже на первой минуте первого раунда Уайт дважды плотно попал по голове Поветкина, которому помогли устоять только канаты. Концовку раунда россиянин работал очень осторожно.

Во втором раунде Поветкин чуть пришёл в себя и стал больше атаковать, но Уайт по-прежнему смотрелся предпочтительнее и было видно, что британец готов лучше, чем в первом бою.

Гематома у левого глаза Поветкина, которая появилась уже после первого раунда, становилась всё больше, а усталость "Витязя" - всё более заметной. Слишком много Поветкин напропускал за три раунда и никак не мог подобраться к сопернику.

Всё закончилось в четвёртом раунде - Уайт наносил мощнейшие удары, а Поветкин каким-то чудом оставался на ногах, но за 40 секунд до гонга россиянин всё-таки пропустил опаснейшую атаку и оказался на настиле. Поветкин с трудом смог подняться и рефери принял решение остановить бой.

Dillian Whyte wins by TKO in Round 4 against Povetkin! #WhytePovetkin pic.twitter.com/2vB370Fwt2 — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) March 27, 2021

Напомним, в августе 2020 года Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс временного чемпиона по версии WBC. В том поединке российский боксёр дважды побывал в нокдауне, но всё равно сумел победить, а его нокаут стал одним из самых зрелищных в прошлом году.