Вс, 28.03.2021
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Яданар Маун, представитель группы "Справедливость для Мьянмы"

ВИДЕО ⟩ Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвёртом раунде

В ночь на 28 марта в Гибралтаре состоялся бой-реванш между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Если Поветкин как обычно вышел в ринг с невозмутимым видом под композицию "Русь!", то Диллиан Уайт появился перед объективами камер в халате с надписью RIP Hagler - это в честь недавно ушедшего из жизни легендарного боксёра Марвина Хаглера.

Оба боксёра не стали откладывать размен ударами на потом и уже на первой минуте первого раунда Уайт дважды плотно попал по голове Поветкина, которому помогли устоять только канаты. Концовку раунда россиянин работал очень осторожно.

Во втором раунде Поветкин чуть пришёл в себя и стал больше атаковать, но Уайт по-прежнему смотрелся предпочтительнее и было видно, что британец готов лучше, чем в первом бою.

Гематома у левого глаза Поветкина, которая появилась уже после первого раунда, становилась всё больше, а усталость "Витязя" - всё более заметной. Слишком много Поветкин напропускал за три раунда и никак не мог подобраться к сопернику.

Всё закончилось в четвёртом раунде - Уайт наносил мощнейшие удары, а Поветкин каким-то чудом оставался на ногах, но за 40 секунд до гонга россиянин всё-таки пропустил опаснейшую атаку и оказался на настиле. Поветкин с трудом смог подняться и рефери принял решение остановить бой.

Напомним, в августе 2020 года Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс временного чемпиона по версии WBC. В том поединке российский боксёр дважды побывал в нокдауне, но всё равно сумел победить, а его нокаут стал одним из самых зрелищных в прошлом году.

За время своей карьеры 41-летний Поветкин одержал 36 побед, потерпел три поражения и один бой завершился вничью. На счету 32-летнего Диллиана Уайта 28 побед и 2 поражения.

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