ВИДЕО ⟩ Поветкин проиграл Уайту нокаутом в четвёртом раунде
В ночь на 28 марта в Гибралтаре состоялся бой-реванш между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
В ночь на 28 марта в Гибралтаре состоялся бой-реванш между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Если Поветкин как обычно вышел в ринг с невозмутимым видом под композицию "Русь!", то Диллиан Уайт появился перед объективами камер в халате с надписью RIP Hagler - это в честь недавно ушедшего из жизни легендарного боксёра Марвина Хаглера.
🙏 @DillianWhyte pic.twitter.com/2KR3h4WUVP— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 27, 2021
Оба боксёра не стали откладывать размен ударами на потом и уже на первой минуте первого раунда Уайт дважды плотно попал по голове Поветкина, которому помогли устоять только канаты. Концовку раунда россиянин работал очень осторожно.
Во втором раунде Поветкин чуть пришёл в себя и стал больше атаковать, но Уайт по-прежнему смотрелся предпочтительнее и было видно, что британец готов лучше, чем в первом бою.
Гематома у левого глаза Поветкина, которая появилась уже после первого раунда, становилась всё больше, а усталость "Витязя" - всё более заметной. Слишком много Поветкин напропускал за три раунда и никак не мог подобраться к сопернику.
Всё закончилось в четвёртом раунде - Уайт наносил мощнейшие удары, а Поветкин каким-то чудом оставался на ногах, но за 40 секунд до гонга россиянин всё-таки пропустил опаснейшую атаку и оказался на настиле. Поветкин с трудом смог подняться и рефери принял решение остановить бой.
Dillian Whyte wins by TKO in Round 4 against Povetkin! #WhytePovetkin pic.twitter.com/2vB370Fwt2— Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) March 27, 2021
Напомним, в августе 2020 года Поветкин одержал победу нокаутом в пятом раунде и завоевал пояс временного чемпиона по версии WBC. В том поединке российский боксёр дважды побывал в нокдауне, но всё равно сумел победить, а его нокаут стал одним из самых зрелищных в прошлом году.
За время своей карьеры 41-летний Поветкин одержал 36 побед, потерпел три поражения и один бой завершился вничью. На счету 32-летнего Диллиана Уайта 28 побед и 2 поражения.