Пока Бюро вакцинации просит денег на новых сотрудников, у соседей справляются своими силами

10 сотрудников Бюро вакцинации не справляются с возрастающей нагрузкой, поэтому прозвучала просьба выделить средства для найма дополнительных людей.

Ни в Литве, ни в Эстонии нет Бюро вакцинации. Дополнительных людей не нанимали. В соседних странах процесс вакцинации организован министерством и сотрудниками подчиняющихся ведомств. Кроме того, организаторам процесса вакцинации в этих странах не повышали зарплату.

Представитель Министерства социальных дел Эстонии Ева Лехтла отмечает, что ее заработная плата не изменилась, но если она работает в выходные дни, ей платят сверхурочные. 54

"Мы начали планирование вакцинации в Эстонии прошлым летом, когда представители нескольких ведомств собрались в рабочую группу. Оказалось, что эта же рабочая группа способна фактически руководить всем процессом вакцинации. В нее входили все сотрудники из Департамента здоровья, Государственного агентства лекарственных средств, страхового фонда, представители семейных врачей и больниц", - сказала она.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Литвы отметило, что им хватило существующих сотрудников, потому что общественность могла воспринять создание специального Бюро вакцинации как пустую трату денег.

"Это вызвало бы недовольство и ненужную напряженность в обществе. Сейчас мы можем сделать вывод, что хорошо справляемся с имеющимися человеческими ресурсами", пояснил советник главы Минздрава Литвы Марьюс Чурленис.

Для министра здравоохранения Латвии Даниэля Павлютса (AP) это первое сообщение о том, что соседние страны могут проводить вакцинацию, используя уже имеющихся сотрудников государственной администрации.

"Я сильно сомневаюсь, что в Литве и Эстонии никаких дополнительных сил не вводилось. Я действительно сомневаюсь в этом. Я узнаю, потому что вы меня заинтриговали", - сказал Павлютс журналистам.

Важно отметить, что в Литве и Эстонии на протяжении многих лет финансирование системы здравоохранения было намного выше, чем в Латвии. И, возможно, именно поэтому в соседних странах сотрудники теперь более мотивированы брать на себя дополнительные обязанности. Между тем, сотрудники Министерства здравоохранения Латвии и подведомственных учреждений в настоящее время выгорают, пишут заявления об увольнении и пока не в состоянии взять на себя бремя организации вакцинации. Даже 10 сотрудников Бюро вакцинации не справляются с нагрузкой, поэтому на этой неделе министр здравоохранения попросил правительство выделить дополнительное финансирование для найма еще 7 сотрудников.