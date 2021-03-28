В субботу подтверждено 324 новых случая Covid-19. Доля положительных результатов - 7,1%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет.

два человека - в возрасте 50-59 лет;

один человек - в возрасте 60-69 лет;

один человек - в возрасте 70-79 лет

два человека - возрасте 80-89 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 1878 человек с Covid-19, что составляет 1,86% общего количества зараженных.

За сутки в Латвии сделан 4591 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 101 040 человек.

Согласно расчетам агентства ЛЕТА, за последние две недели заболели 7259 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 380,5 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки госпитализированы 43 больных Covid-19.

В целом в больницах с коронавирусом находятся 698 человек по сравнению с 674 в пятницу.

Выписано в пятницу 14 пациентов с Covid-19, в том числе два человека переведены в другие медучреждения.