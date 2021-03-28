Профессор биологии: я очень уважаю российских ученых, но вакцинироваться "Спутником" бы не стал

"Это препарат, эффективность и побочные эффекты которого не были до конца протестированы надежными экспертами. У Европейского союза не было возможности оценить эффективность Sputnik, потому что они даже не подавали заявку на получение разрешения на продажу. Поэтому сегодня я не позволил бы себе или своим детям им вакцинироваться", - сказал Майметс в интервью Эстонскому телевидению.