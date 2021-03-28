Профессор биологии: я очень уважаю российских ученых, но вакцинироваться "Спутником" бы не стал

"Это препарат, эффективность и побочные эффекты которого не были до конца протестированы надежными экспертами. У Европейского союза не было возможности оценить эффективность Sputnik, потому что они даже не подавали заявку на получение разрешения на продажу. Поэтому сегодня я не позволил бы себе или своим детям им вакцинироваться", - сказал Майметс в интервью Эстонскому телевидению.
"Я не спорю с тем фактом, что это может быть хорошая вакцина - я очень уважаю российских ученых, и работавшие над ней ученые очень хорошие. В этом у меня нет никаких сомнений.
Я ведь сам защитил кандидатскую в Московском университете и знаю хороших российских ученых. Но до тех пор, пока не будет проведено полного адекватного контроля, я бы эту вакцину не рекомендовал ни кому", - отметил Тойво Майметс.
Комментируя другие вакцины ученый сказал, AstraZeneca - такой же хороший препарат, как Pfizer или Moderna.