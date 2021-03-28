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Дэн Чагг, посол Великобритании в Мьянме

Гибель основателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого: возможно, он пытался спасти свою собаку

Тело 68-летнего музыканта и журналиста Александра Липницкого было обнаружено 27 марта, утром. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на режиссера, продюсера и подругу Липницкого Ладу Раскольникову.

Раскольникова опубликовала фотографии с места поисковой операции возле поселка Николина Гора в Одинцовском районе. Эту информацию также подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Издание "Медуза" указывает, что вечером 25 марта Александр Липницкий отправился на прогулку, взяв с собой собаку и лыжи. Музыкальный критик Артемий Троицкий предполагает, что сперва под лед провалилась собака, а музыкант попытался ее спасти и в итоге сам ушел под лед. 26 марта тело лабрадора Липницкого прибило к берегу. Об этом писал Telegram-канал Baza.

Александр Липницкий - один из основателей рок-группы "Звуки Му", где в 1980-е годы он выступал как бас-гитарист. Липницкий известен как автор документальных фильмов о русском роке, в том числе о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове, Александре Башлачеве, Петре Мамонове, Майке Науменко, Сергее Курехине.

Нашли Сашу ...

Опубликовано Lada Raskol'nikova Суббота, 27 марта 2021 г.
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