Гибель основателя группы "Звуки Му" Александра Липницкого: возможно, он пытался спасти свою собаку

Раскольникова опубликовала фотографии с места поисковой операции возле поселка Николина Гора в Одинцовском районе. Эту информацию также подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Издание "Медуза" указывает, что вечером 25 марта Александр Липницкий отправился на прогулку, взяв с собой собаку и лыжи. Музыкальный критик Артемий Троицкий предполагает, что сперва под лед провалилась собака, а музыкант попытался ее спасти и в итоге сам ушел под лед. 26 марта тело лабрадора Липницкого прибило к берегу. Об этом писал Telegram-канал Baza.