"С 15 лет боялся признаться". Удивительная история любви лучшего фигуриста России

Их история любви началась, когда Мише было всего 15 лет. Дарья Беклемищева тоже занималась в группе Валентины Чеботарёвой и буквально покорила одного из самых перспективных одиночников страны. Однако признаться в своих чувствах спортсмен боялся.

Вскоре их пути на время разошлись. Не добившись серьёзных успехов, Дарья решила попробовать силы в парном катании. За три года она сменила нескольких партнёров и даже флаг - на одном из чемпионатов Дарья дебютировала под флагом Венгрии.

Примерно в то же время у девушки начались отношения с давним знакомым.

В мае 2019 года Михаил Коляда объявил, что у него есть невеста, а затем на странице фигуристки в социальной сети Instagram появилась их совместная свадебная фотография.

"С 15 лет я боялся признаться в своих чувствах, думал, что ты меня не поймёшь и наше общение закончится, но теперь могу открыто сказать, что я любил тебя все эти годы и продолжаю любить!" - цитирует "Чемпионат" признание Михаила.

Однако на этом их удивительная история любви не закончилась. Ради мужа Дарья завязала со спортом и сосредоточилась на помощи Михаилу. Теперь она всегда рядом.

Спортсмен открыто признаёт, что без жены не было бы и половины его достижений. Например, победа на чемпионате России в Челябинске на 99 процентов состоялась благодаря поддержке Дарьи. Благодаря ей Коляда вернулся на высокий уровень и стал лидером мужской сборной России, не проиграв ни одного старта в сезоне.