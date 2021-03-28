Вс, 28.03.2021
Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал на то, что сборная Латвии в матче против 14-й команды мира сможет зацепиться даже за ничью. Тем не менее подопечные Дайниса Казакевича вышли на матч собранными и с первых минут дали понять, что они не собираются сдаваться без боя. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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5000 человек с отрицательными тестами: в Испании прошел первый массовый концерт в Европе

Концерт группы Love of Lesbian ФОТО: Reuters

27 марта 5 000 зрителей посетили концерт испанской рок-группы Love of Lesbian в Барселоне, чтобы чиновники и специалисты в том числе проверили эффективность плана по предотвращению вспышек вируса на крупных культурных мероприятиях, пишет Esquire со ссылкой на The Guardian.

Мероприятие было организовано при поддержке местных властей и экспертов фонда борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Учитывая, что в Испании запрещено собираться в закрытых помещениях группами более четырех человек, организаторам пришлось получить специальное разрешение властей.

Перед посещением концерта все зрители в тот же день должны были пройти тест на Covid-19, во время события их также обязали носить маски. 

По словам организаторов, это первое коммерческое мероприятие такого масштаба, проведенное в Европе с начала пандемии.

Все билеты на концерт были проданы заранее, они стоили до 28 евро, в стоимость входило тестирование и качественная маска, которую выдавали на входе.

Через две недели специалисты сравнят показатель заболеваемости среди пяти тысяч зрителей концерта и среди населения в целом, чтобы выяснить, есть ли большая заболеваемость среди людей, посетивших концерт.

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