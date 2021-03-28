5000 человек в масках и с отрицательными тестами: в Испании прошел первый массовый концерт в Европе

Мероприятие было организовано при поддержке местных властей и экспертов фонда борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Учитывая, что в Испании запрещено собираться в закрытых помещениях группами более четырех человек, организаторам пришлось получить специальное разрешение властей.
Перед посещением концерта все зрители в тот же день должны были пройти тест на Covid-19, во время события их также обязали носить маски.
По словам организаторов, это первое коммерческое мероприятие такого масштаба, проведенное в Европе с начала пандемии.
Все билеты на концерт были проданы заранее, они стоили до 28 евро, в стоимость входило тестирование и качественная маска, которую выдавали на входе.
Через две недели специалисты сравнят показатель заболеваемости среди пяти тысяч зрителей концерта и среди населения в целом, чтобы выяснить, есть ли большая заболеваемость среди людей, посетивших концерт.