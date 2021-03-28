Главное за 28 марта ⟩ Укол для Путина и Навального и бункер в курземских лесах

События дня:

В лесах Курземе нашли хорошо сохранившийся бункер времен Второй мировой войны. В курземских лесах довольно часто можно найти предметы или объекты военного наследия. Однако наткнувшись в стороне Броцены на прекрасно сохранившийся бункер, лесники были крайне удивлены. Вероятнее всего, он находится там с 1945 года.

В Мадоне полиция прервала запрещенное закрытое мероприятие мотоклуба MC Pardaugava, следует из видео, опубликованного клубом в социальной сети Facebook. За нарушение ограничений на собрания было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 14 человек.

Навальный попросил уколы от боли в ноге. Члены ОНК Владимирской области 27 марта посетили Алексея Навального - после того, как стало известно о его жалобах на боли в спине и ноге: "В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было". Тем временем более двух десятков российских врачей в открытом письме потребовали безотлагательно оказать медицинскую помощь Навальному.

Застрявшее в Суэцком канале грузовое судно Ever Given компании Evergreen к вечеру субботы, 27 марта, удалось сдвинуть с места на 29 метров. Дальнейшим шагом на пути к снятию с мели гигантского контейнеровоза станет частичная разгрузка судна. Тем временем российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в микроблоге Twitter снимки контейнеровоза, сделанные с борта Международной космической станции.

Коронавирус:

В Латвии - 324 новых случая Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 7,1%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 380,5 случая на 100 000 населения. Умерли шесть человек в возрасте от 50 до 89 лет. Госпитализированы 43 человека.

Пока Бюро вакцинации просит денег на новых сотрудников, у соседей справляются своими силами. Ни в Литве, ни в Эстонии нет Бюро вакцинации. Дополнительных людей не нанимали. В соседних странах процесс вакцинации организован министерством и сотрудниками подведомственных учреждений. Кроме того, организаторам процесса вакцинации в этих странах не повышали зарплату. Даниэль Павлютс крайне удивлен.

В Вильнюсском регионе почти 80% зарегистрированных случаев Covid-19 - британский штамм. По сообщениям литовского телевидения, заболеваемость Covid-19 в Литве растет вторую неделю подряд, и текущие цифры очень похожи на показатели начала второй волны эпидемии, которая наблюдалась в стране осенью прошлого года. За минувшие сутки в Литве подтверждено 412 новых случаев коронавируса, скончались 12 человек. В Эстонии проанализировано 4400 тестов на коронавирус, выявлено 892 первичных положительных результата или 20,3% общего количества.

Профессор биологии: Я очень уважаю российских ученых, но вакцинироваться "Спутником" бы не стал. Профессор клеточной биологии Тартуского университета (Эстония) Тойво Майметс ни кому не советует на данном этапе прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" - до тех пор, пока не будет проведено полного адекватного контроля.