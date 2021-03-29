Фото ⟩ Ивлеева косплеит 90-е, Маркус Рива в США, а Нюша изменилась до неузнаваемости
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, чем знаменитости занимались на выходных.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, чем знаменитости занимались на выходных.
Настя Ивлеева кажется попала в декорации к фильму "Брат-2".
Соня Таюрская скучает по концертам.
Весенее настроение от Яны Кошкиной.
Татьяна Мингалимова продолжает наслаждаться поездкой в США.
Наталья Подольская выбралась погулять.
Вечерняя прогулка Виктории Дайнеко.
Маша Миногарова не может выбрать сумочку.
Счастливая Юлия Савичева.
У Никиты Джигурды юбилей.
Анфиса Чехова взяла сына на светское мероприятие.
Евгений Петросян за работой.
Максим Виторган над чем-то смеялся.
Демис Карибидис на съемках Comedy Club.
Утро Димы Билана.
Алексей Пивоваров показал вид из окна.
Катерина Шпица каталась на сноуборде.
Александр Ревва, Регина Тодоренко,Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Валерия на съемках шоу "Маска".
Сергей Лазарев путешувствует.
Равшана Куркова и ее большое оружие.
Юлия Барановская показала милого тюленя.
Татьяна Брухунова в выходные посетила театр.
У Дмитрия Маликова был коцерт.
Ольга Орлова не скучала.
Андрей Мерзликин играет свою роль в маске.
Лена Темникова веселилась с дочкой.
Анна Семенович полежала в ванне.
Ани Лорак провела время в спортзале.
Леонид Агутин побывал в гостях у Ивана Урганта.
Настя Каменских провела выходные дома с четвероногим другом.
У Глюкозы новая фотосессия.
Нюшу невозможно узнать!
Маркус Рива после России отправился в США.