Пн, 29.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Фото ⟩ Ивлеева косплеит 90-е, Маркус Рива в США, а Нюша изменилась до неузнаваемости

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, чем знаменитости занимались на выходных. 

Настя Ивлеева кажется попала в декорации к фильму "Брат-2".

Соня Таюрская скучает по концертам.

Весенее настроение от Яны Кошкиной.

Татьяна Мингалимова продолжает наслаждаться поездкой в США.

Наталья Подольская выбралась погулять. 

Вечерняя прогулка Виктории Дайнеко.

Маша Миногарова не может выбрать сумочку.

Счастливая Юлия Савичева.

У Никиты Джигурды юбилей.

Анфиса Чехова взяла сына на светское мероприятие.

Евгений Петросян за работой.

Максим Виторган над чем-то смеялся.

Демис Карибидис на съемках Comedy Club.

Утро Димы Билана.

Алексей Пивоваров показал вид из окна.

Катерина Шпица каталась на сноуборде.

Александр Ревва, Регина Тодоренко,Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Валерия на съемках шоу "Маска".

Сергей Лазарев путешувствует.

Равшана Куркова и ее большое оружие.

Юлия Барановская показала милого тюленя.

Татьяна Брухунова в выходные посетила театр.

У Дмитрия Маликова был коцерт.

Ольга Орлова не скучала.

Андрей Мерзликин играет свою роль в маске.

Лена Темникова веселилась с дочкой.

Анна Семенович полежала в ванне.

Ани Лорак провела время в спортзале.

Леонид Агутин побывал в гостях у Ивана Урганта.

Настя Каменских провела выходные дома с четвероногим другом.

У Глюкозы новая фотосессия.

Нюшу невозможно узнать!

Маркус Рива после России отправился в США.

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