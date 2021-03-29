Улицы Риги очистят от песка и пыли
С понедельника, 29 марта, департамент сообщения Рижской думы начнет усиленно чистить улицы от песка, грязи и пыли, сообщает агентство LETA.
С понедельника, 29 марта, департамент сообщения Рижской думы начнет усиленно чистить улицы от песка, грязи и пыли, сообщает агентство LETA.
В столице планируется убрать все магистральные улицы и мосты, а также остановки общественного транспорта и ливневки.
После этого очистку проезжей части будут производить 3-5 раз в неделю.
Уборка улиц будет происходить частично механизированно, так как в отдельных местах очистку обочин необходимо производить с помощью лопат. Сбор пыли с помощью вакуумного устройства или так называемая "влажная уборка" будет начата после сбора песка. Грязь и песок будут доставлены на официальные свалки.
Кроме того, будут установлены информационные плакаты и дорожные знаки, предупреждающие о запретах на временную остановку и стоянку.
Обработку гранитных улиц планируется начать в мае, когда дорожное покрытие полностью высохнет, однако в случае благоприятных погодных условий работы могут быть запланированы и раньше.