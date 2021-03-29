Пн, 29.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Улицы Риги очистят от песка и пыли

Иллюстративное фото ФОТО: ungvar, Shutterstock.

С понедельника, 29 марта, департамент сообщения Рижской думы начнет усиленно чистить улицы от песка, грязи и пыли, сообщает агентство LETA.

В столице планируется убрать все магистральные улицы и мосты, а также остановки общественного транспорта и ливневки.

После этого очистку проезжей части будут производить 3-5 раз в неделю.

Уборка улиц будет происходить частично механизированно, так как в отдельных местах очистку обочин необходимо производить с помощью лопат. Сбор пыли с помощью вакуумного устройства или так называемая "влажная уборка" будет начата после сбора песка. Грязь и песок будут доставлены на официальные свалки.

Работы будут производиться таким образом, чтобы максимально не мешать потоку транспорта, например, магистральные улицы не будут убирать утром и днем. Работы будут организованы и в ночные часы.

Кроме того, будут установлены информационные плакаты и дорожные знаки, предупреждающие о запретах на временную остановку и стоянку.

Обработку гранитных улиц планируется начать в мае, когда дорожное покрытие полностью высохнет, однако в случае благоприятных погодных условий работы могут быть запланированы и раньше.

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