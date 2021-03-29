За сутки подтверждено 167 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 4,7%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 1883 человека с Covid-19, что составляет 1,86% от общего количества инфицированных.

За сутки в Латвии сделано 3517 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 101 207 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии заболели 7248 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 379,9 случая на 100 000 населения.

За прошедшие сутки в Латвии был госпитализирован 51 пациент с Covid-19, в том числе один был перевезен, таким образом общее число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло с 698 в субботу до 728 в воскресенье, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В данный момент 663 пациента с Covid-19 (на 27 больше, чем сутки назад) находятся в состоянии средней тяжести, а 95 (на три больше) - в тяжелом состоянии. 10