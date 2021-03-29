Пн, 29.03.2021
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Владимир Путин
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Министерство образования ищет учителей в Брюссель и Люксембург. Зарплата - до 2500 евро

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

Министерство образования и науки объявило конкурс на две вакансии учителя основной школы в европейских школах в Брюсселе и Люксембурге, сообщает агентство LETA.

В европейских школах учатся дети, родители которых работают в структурах Евросоюзе и дипломатическом корпусе. Эти школы дают возможность получить образование и на латышском языке.

От претендентов ожидается высшее академическое образование или профессиональное высшее образование второго уровня в педагогике, квалификация учителя начальной школы, опыт работы в основных классах образовательного учреждения, знания об образовательной системе европейских школ, знания о содержании учебной программы и оценке достижений учеников, прекрасные знания латышского языка и иностранных языков.

Учителям обеспечивается зарплата в размере до 2500 евро в месяц. Подать заявку можно в течение 20 дней.

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