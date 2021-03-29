Министерство образования ищет учителей в Брюссель и Люксембург. Зарплата - до 2500 евро

В европейских школах учатся дети, родители которых работают в структурах Евросоюзе и дипломатическом корпусе. Эти школы дают возможность получить образование и на латышском языке.

От претендентов ожидается высшее академическое образование или профессиональное высшее образование второго уровня в педагогике, квалификация учителя начальной школы, опыт работы в основных классах образовательного учреждения, знания об образовательной системе европейских школ, знания о содержании учебной программы и оценке достижений учеников, прекрасные знания латышского языка и иностранных языков.