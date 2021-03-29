На прошлой неделе от Covid-19 прививалось в среднем по 3350 человек в день
На прошлой неделе наблюдался самый высокий темп вакцинации от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
На прошлой неделе наблюдался самый высокий темп вакцинации от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую прививку на прошлой неделе получили 20 489 человек, вторую - 2961, таким образом, в среднем ежедневно вакцинировалось 3350 человек. До этого самый высокий показатель был в первую неделю марта, когда в среднем за день прививалось 2800 человек.
На прошлой неделе больше всего было привито пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
В целом первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 104 486 человек, обе - 21 914 человек. Исходя из данных Центрального статистического управления, согласно которым на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили около 5,5% населения, обе - 1,16%.