На прошлой неделе от Covid-19 прививалось в среднем по 3350 человек в день

Первую прививку на прошлой неделе получили 20 489 человек, вторую - 2961, таким образом, в среднем ежедневно вакцинировалось 3350 человек. До этого самый высокий показатель был в первую неделю марта, когда в среднем за день прививалось 2800 человек.

На прошлой неделе больше всего было привито пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.