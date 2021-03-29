Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина

В решающем седьмом матче ЦСКА победил ярославский "Локомотив" со счётом 2:0 (счёт в серии 4:3). Противостояние ЦСКА и "Локомотива" стало единственным в этом сезоне, которое продолжалось все семь возможных поединков.

В финале Западной конференции соперником москвичей станет питерский СКА. Первый матч полуфинальной серии пройдёт в Москве 2 апреля.

В полуфинале Восточной конференции сойдутся казанский "Ак Барс" и омский "Авангард". Первый матч этих команд состоится 3 апреля.