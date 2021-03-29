Пн, 29.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина

Боб Хартли ФОТО: www.hawk.ru

В понедельник, 29 марта, ЦСКА обыграл "Локомотив" в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф и завоевал последнюю путёвку в полуфинал Кубка Гагарина.

В решающем седьмом матче ЦСКА победил ярославский "Локомотив" со счётом 2:0 (счёт в серии 4:3). Противостояние ЦСКА и "Локомотива" стало единственным в этом сезоне, которое продолжалось все семь возможных поединков.

В финале Западной конференции соперником москвичей станет питерский СКА. Первый матч полуфинальной серии пройдёт в Москве 2 апреля.

В полуфинале Восточной конференции сойдутся казанский "Ак Барс" и омский "Авангард". Первый матч этих команд состоится 3 апреля.

Команды будут играть серию игр до четырёх побед, а победители встретятся в финале Кубка Гагарина.  

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