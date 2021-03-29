Пн, 29.03.2021
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Владимир Путин

Фото ⟩ Наряд Андры Левиты на церемонии вручения "Премии года в медицине"

ФОТО: Publicitātes foto

Несмотря на ситуацию в стране, в этом году также состоялась торжественная церемония вручения "Премии 2020 года в медицине", которую уже 11 год подряд организует Латвийское общество врачей (LĀB). 

К гостям мероприятия с речью обратились президент Латвии Эгил Левитс и его супруга Андра Левита.

Первая леди была одета в платье голубого цвета, покрой которого подчеркивал ее женственность и элегантность.

ФОТО: Пресс-фото

Галерея: Гости и другие участники церемонии

В прошлом году RUS TVNET сообщал, что супруга президента Латвии Эгила Левитса Андра вернулась к работе гинеколога. Ее новое место работы - медицинский центр ARS. По словам первой леди, она практически всегда работала в больницах - частная практика не представлялась возможной из-за переездов с супругом.

  • Напомним, на домашней странице медицинского центра сообщается, что Андра Апине-Левита - сертифицированный гинеколог, специалист по родам, ультрасонографии, а также специалист в области детской и подростковой гинекологии. 
  • Известно, что доктор консультирует пациентов на четырех языках - латышском, английском, немецком и французском. 
  • В июле 2019 года Левита оставила должность врача в одном из медицинских учреждений Люксембурга. В общей сложности в должности врача-гинеколога она проработала в клиниках Германии и Люксембурга более 30 лет. 
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