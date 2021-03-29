Фото ⟩ Наряд Андры Левиты на церемонии вручения "Премии года в медицине"

К гостям мероприятия с речью обратились президент Латвии Эгил Левитс и его супруга Андра Левита.

Первая леди была одета в платье голубого цвета, покрой которого подчеркивал ее женственность и элегантность.

В прошлом году RUS TVNET сообщал, что супруга президента Латвии Эгила Левитса Андра вернулась к работе гинеколога. Ее новое место работы - медицинский центр ARS. По словам первой леди, она практически всегда работала в больницах - частная практика не представлялась возможной из-за переездов с супругом.