Фото ⟩ Наряд Андры Левиты на церемонии вручения "Премии года в медицине"

Несмотря на ситуацию в стране, в этом году также состоялась торжественная церемония вручения "Премии 2020 года в медицине", которую уже 11 год подряд организует Латвийское общество врачей (LĀB).
К гостям мероприятия с речью обратились президент Латвии Эгил Левитс и его супруга Андра Левита.
Первая леди была одета в платье голубого цвета, покрой которого подчеркивал ее женственность и элегантность.
Галерея: Гости и другие участники церемонии
В прошлом году RUS TVNET сообщал, что супруга президента Латвии Эгила Левитса Андра вернулась к работе гинеколога. Ее новое место работы - медицинский центр ARS. По словам первой леди, она практически всегда работала в больницах - частная практика не представлялась возможной из-за переездов с супругом.
Напомним, на домашней странице медицинского центра сообщается, что Андра Апине-Левита - сертифицированный гинеколог, специалист по родам, ультрасонографии, а также специалист в области детской и подростковой гинекологии.
Известно, что доктор консультирует пациентов на четырех языках - латышском, английском, немецком и французском.
В июле 2019 года Левита оставила должность врача в одном из медицинских учреждений Люксембурга. В общей сложности в должности врача-гинеколога она проработала в клиниках Германии и Люксембурга более 30 лет.