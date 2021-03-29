В выходные было потушено 120 возгораний прошлогодней травы

Крупнейший пожар произошел в Даугавпилсе, где выгорело 47 гектаров травы.

Из-за поджога травы в Даугавпилсском крае сгорела хозяйственная постройка, в Елгавском крае - сарай, в Олайне и Огрском крае - садовые домики, в Гулбенском крае - навес.