В выходные было потушено 120 возгораний прошлогодней травы
В минувшие выходные в Латвии зарегистрировано 120 пожаров прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В минувшие выходные в Латвии зарегистрировано 120 пожаров прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Крупнейший пожар произошел в Даугавпилсе, где выгорело 47 гектаров травы.
Из-за поджога травы в Даугавпилсском крае сгорела хозяйственная постройка, в Елгавском крае - сарай, в Олайне и Огрском крае - садовые домики, в Гулбенском крае - навес.
VUGD напоминает, что сжигание сухой травы запрещено. Поджоги травы могут угрожать жизни и здоровью людей, причиняют ущерб имуществу и окружающей среде.