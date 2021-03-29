Пн, 29.03.2021
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Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев

В выходные было потушено 120 возгораний прошлогодней травы

ФОТО: VUGD, R.Tukišs

В минувшие выходные в Латвии зарегистрировано 120 пожаров прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Крупнейший пожар произошел в Даугавпилсе, где выгорело 47 гектаров травы.

Из-за поджога травы в Даугавпилсском крае сгорела хозяйственная постройка, в Елгавском крае - сарай, в Олайне и Огрском крае - садовые домики, в Гулбенском крае - навес.

VUGD напоминает, что сжигание сухой травы запрещено. Поджоги травы могут угрожать жизни и здоровью людей, причиняют ущерб имуществу и окружающей среде.

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