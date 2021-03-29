Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Дева
Первая половина недели у Дев может оказаться вялой. Желательно браться за самые важные дела уже с самого утра понедельника. Терять время сейчас - непозволительная роскошь. С другой стороны, торопиться тоже не надо. Спокойствие и размеренность, трудолюбие и ответственность - вот главные черты характера максимально успешных Дев в период с 29 марта по 4 апреля. Не стоит ждать чуда. Нужно трудиться, чтобы создать его самостоятельно.
Весы
Эта неделя для Весов станет временем исполнения самых заветных желаний. По крайней мере людям этого знака удастся приблизиться к воплощению их в реальность. Звезды помогут Весам нейтрализовать страхи и избавиться от неуверенности, дадут им энергию, силу, волю к победе. Во многих делах произойдет сдвиг с мертвой точки, что, несомненно, порадует. На выходных ночные светила могут напомнить Весам о том, что очень хочется забыть. Это могут быть старые ошибки, неприятные воспоминания.
Скорпион
Счастье отнимают не звезды, не планеты и окружающие. Очень часто бывает так, что мы сами его отнимаем у себя. Скорпионам на этой неделе удастся понять, насколько этот мир может быть прост и понятен.
Не исключены конфронтации на работе и дома. Их можно легко избежать, если не повышать голос без надобности.
В ближайшее время вряд ли будет еще один столь же благоприятный период для внутренней работы над собой. Пришло время изменить отношение к себе и к миру.
Стрелец
Психология успеха заключается в правильных мыслях. Есть мысли, которые нам только мешают. Именно от них Стрельцам необходимо избавиться на этой неделе. Наступает очень благоприятный отрезок времени для новых начинаний и поисков себя. Финансовые дела пойдут в гору, как и любовные.
Единственное, чего нельзя допускать - это бездействие. Сейчас нужно двигаться к мечте и не бояться экспериментов.
Уныние и серость лишат Стрельцов удачи.
Козерог
Козерогам стоит больше времени отдыхать, борясь со своим врожденным трудоголизмом. Дело в том, что активная работа - это палка о двух концах. Многие перегорают, уделяя огромное количество времени делам. Это может произойти и с Козерогами. Чтобы не допустить этого, необходимо отдыхать, менять обстановку. Чрезмерная осторожность и переутомление приведут к проигрышу, так что лучше не бояться рисков. Это время амбициозных Козерогов, готовых на все ради мечты.
Водолей
На этой неделе Водолеям не стоит посещать людные места и отправляться в дальние поездки. Нужно сфокусироваться на домашних делах, семье, второй половинке. В трудные минуты стоит уповать на помощь интуиции. Не исключено, что представителям этого знака на стыке марта и апреля придется поступиться принципами ради сохранения своего положения.
Рыбы
У Рыб мощное воображение, которое на этой неделе придется очень кстати. В работе и бизнесе пришло время стать более дисциплинированными. Звезды могут испытать Рыб на прочность, поэтому этим людям стоит ждать не только приятных сюрпризов, но и проблем. Представителям данного знака необходимо сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Нельзя забывать и про своевременный отдых. Он будет очень полезен.