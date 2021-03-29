Пн, 29.03.2021
Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно - кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок... Владимир Путин
Владимир Путин

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Василиса Володина - один из самых популярных и известных астрологов России. Ее еженедельные прогнозы помогают людям планировать дела и создавать вокруг себя правильную обстановку согласно настроению звезд. Какими же будут ближайшие семь дней?

"Итак,

  • Пожар эгоцентризма не потух, но уже под контролем. Именно на будущей неделе станет очевидно, что делать ставку на себя продуктивно. Есть возможность сосредоточиться на главном.
  • В отношениях есть надежда осознать, к чему стремится партнер. И донести свои желания до него в адекватной форме.
  • У творческой части общественности фантазия продолжит бить ключом по голове, но похвастаться логикой будет сложно.
  • По ночам многих будут мучить сны, но меня вопросами об их предсказательном значении терзать не стоит. Они о прошлом.

P. S.: во всем перечисленном прошу винить складывающийся секстиль от соединения Венеры и Солнца в Овне к Сатурну в Водолее, а заодно слияние Меркурия и Нептуна", - так кратко описала Василиса Володина эту неделю на своей странице в Instagram.

А эксперты dailyhoro.ru добавили, что

негативных дней на этой неделе не ожидается, потому что ночные светила будут в относительной гармонии,

и на основании прогноза астролога дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

У Овнов произойдет много интересных событий в эти семь дней, так что многие из них могут заставить этих людей сместить фокус внимания с работы на развлечения. Безделье и лень могут стать причинами внутренней дисгармонии.

У Овнов наступает время, когда нужно работать и решать накопившиеся проблемы. Ночные светила помогут сгладить внутренние переживания, избавиться от страхов, неуверенности и таких ужасных чувств, как ревность и зависть.

Телец

Тельцам на этой неделе стоит поберечь свои нервы, потому что различные неприятные события будут едва заметными, но очень негативными в плане последствий. Тельцы могут стать слишком восприимчивыми к критике, поэтому им не стоит слушать мнения окружающих. На этой неделе окрепнут информационные потоки, так что можно заняться обучением, получением новых навыков.

Близнецы

Энергетика оптимизма, которая сосредоточена в душе Близнецов - это мощная сила, помогающая им находить новых друзей и создавать о себе наилучшее впечатление. На этой неделе необходимо воспользоваться данным плюсом, чтобы найти вторую половинку или успешно пройти собеседование при устройстве на работу. Харизма и обаяние Близнецов помогут им увеличить доходы, а также активизируют дар убеждения.

Не нужно наживать врагов. Дружелюбное отношение ко всем гарантирует максимально спокойную и продуктивную неделю.

Рак

Раков могут начать критиковать за какие-то поступки по делу и не совсем. Не нужно уходить в себя и горевать по этому поводу. Нельзя забывать о том, что каждый человек уникален и обладает своими особыми талантами. Звезды хотят, чтобы представители данного знака расставили приоритеты правильно. Работа и семья окажутся на первом месте. Развлечения должны уйти на второй план. Это идеальный период для деловых и романтических встреч. 

Лев

У Львов наступает очень благоприятный период для духовного роста. Можно заняться медитацией. Это будет полезно для всех, кто не знает, что делать дальше и куда двигаться. Раскрывать свои карты окружающим пока не стоит. Даже самые близкие люди могут своими сомнениями заставить Львов отказаться от амбициозных планов. Выходные станут глотком свежего воздуха. 3 и 4 апреля можно спокойно отправляться в дальние поездки (насколько это возможно), менять обстановку, заниматься шопингом.

Дева

Первая половина недели у Дев может оказаться вялой. Желательно браться за самые важные дела уже с самого утра понедельника. Терять время сейчас - непозволительная роскошь. С другой стороны, торопиться тоже не надо. Спокойствие и размеренность, трудолюбие и ответственность - вот главные черты характера максимально успешных Дев в период с 29 марта по 4 апреля. Не стоит ждать чуда. Нужно трудиться, чтобы создать его самостоятельно.

Весы

Эта неделя для Весов станет временем исполнения самых заветных желаний. По крайней мере людям этого знака удастся приблизиться к воплощению их в реальность. Звезды помогут Весам нейтрализовать  страхи и избавиться от неуверенности, дадут им энергию, силу, волю к победе. Во многих делах произойдет сдвиг с мертвой точки, что, несомненно, порадует. На выходных ночные светила могут напомнить Весам о том, что очень хочется забыть. Это могут быть старые ошибки, неприятные воспоминания.

Скорпион

Счастье отнимают не звезды, не планеты и окружающие. Очень часто бывает так, что мы сами его отнимаем у себя. Скорпионам на этой неделе удастся понять, насколько этот мир может быть прост и понятен.

Не исключены конфронтации на работе и дома. Их можно легко избежать, если не повышать голос без надобности.

В ближайшее время вряд ли будет еще один столь же благоприятный период для внутренней работы над собой. Пришло время изменить отношение к себе и к миру.

Стрелец

Психология успеха заключается в правильных мыслях. Есть мысли, которые нам только мешают. Именно от них Стрельцам необходимо избавиться на этой неделе. Наступает очень благоприятный отрезок времени для новых начинаний и поисков себя. Финансовые дела пойдут в гору, как и любовные.

Единственное, чего нельзя допускать - это бездействие. Сейчас нужно двигаться к мечте и не бояться экспериментов.

Уныние и серость лишат Стрельцов удачи.

Козерог

Козерогам стоит больше времени отдыхать, борясь со своим врожденным трудоголизмом. Дело в том, что активная работа - это палка о двух концах. Многие перегорают, уделяя огромное количество времени делам. Это может произойти и с Козерогами. Чтобы не допустить этого, необходимо отдыхать, менять обстановку. Чрезмерная осторожность и переутомление приведут к проигрышу, так что лучше не бояться рисков. Это время амбициозных Козерогов, готовых на все ради мечты.

Водолей

На этой неделе Водолеям не стоит посещать людные места и отправляться в дальние поездки. Нужно сфокусироваться на домашних делах, семье, второй половинке. В трудные минуты стоит уповать на помощь интуиции. Не исключено, что представителям этого знака на стыке марта и апреля придется поступиться принципами ради сохранения своего положения.

Рыбы

У Рыб мощное воображение, которое на этой неделе придется очень кстати. В работе и бизнесе пришло время стать более дисциплинированными. Звезды могут испытать Рыб на прочность, поэтому этим людям стоит ждать не только приятных сюрпризов, но и проблем. Представителям данного знака необходимо сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Нельзя забывать и про своевременный отдых. Он будет очень полезен.

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