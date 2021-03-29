Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

"Итак, Пожар эгоцентризма не потух, но уже под контролем. Именно на будущей неделе станет очевидно, что делать ставку на себя продуктивно. Есть возможность сосредоточиться на главном.

В отношениях есть надежда осознать, к чему стремится партнер. И донести свои желания до него в адекватной форме.

У творческой части общественности фантазия продолжит бить ключом по голове, но похвастаться логикой будет сложно.

По ночам многих будут мучить сны, но меня вопросами об их предсказательном значении терзать не стоит. Они о прошлом. P. S.: во всем перечисленном прошу винить складывающийся секстиль от соединения Венеры и Солнца в Овне к Сатурну в Водолее, а заодно слияние Меркурия и Нептуна", - так кратко описала Василиса Володина эту неделю на своей странице в Instagram.

А эксперты dailyhoro.ru добавили, что

негативных дней на этой неделе не ожидается, потому что ночные светила будут в относительной гармонии, 7

и на основании прогноза астролога дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

У Овнов произойдет много интересных событий в эти семь дней, так что многие из них могут заставить этих людей сместить фокус внимания с работы на развлечения. Безделье и лень могут стать причинами внутренней дисгармонии.

У Овнов наступает время, когда нужно работать и решать накопившиеся проблемы. Ночные светила помогут сгладить внутренние переживания, избавиться от страхов, неуверенности и таких ужасных чувств, как ревность и зависть.

Телец

Тельцам на этой неделе стоит поберечь свои нервы, потому что различные неприятные события будут едва заметными, но очень негативными в плане последствий. Тельцы могут стать слишком восприимчивыми к критике, поэтому им не стоит слушать мнения окружающих. На этой неделе окрепнут информационные потоки, так что можно заняться обучением, получением новых навыков.

Близнецы

Энергетика оптимизма, которая сосредоточена в душе Близнецов - это мощная сила, помогающая им находить новых друзей и создавать о себе наилучшее впечатление. На этой неделе необходимо воспользоваться данным плюсом, чтобы найти вторую половинку или успешно пройти собеседование при устройстве на работу. Харизма и обаяние Близнецов помогут им увеличить доходы, а также активизируют дар убеждения.

Не нужно наживать врагов. Дружелюбное отношение ко всем гарантирует максимально спокойную и продуктивную неделю. 7

Рак

Раков могут начать критиковать за какие-то поступки по делу и не совсем. Не нужно уходить в себя и горевать по этому поводу. Нельзя забывать о том, что каждый человек уникален и обладает своими особыми талантами. Звезды хотят, чтобы представители данного знака расставили приоритеты правильно. Работа и семья окажутся на первом месте. Развлечения должны уйти на второй план. Это идеальный период для деловых и романтических встреч.

Лев