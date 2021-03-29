Пресс-конференция ⟩ Информируют об открытии крупных центров вакцинации

Пресс-конференция ⟩ Информируют об открытии крупных центров вакцинацииТрансляция в 13:30
Сегодня в 13:30 состоится пресс-конференция об открытии крупных центров вакцинации от Covid-19.
Сегодня в 13:30 состоится пресс-конференция об открытии крупных центров вакцинации от Covid-19.
В пресс-конференции принимают участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича, руководитель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис, руководитель Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис и другие.
Ранее представитель Бюро вакцинации Эдгар Лабсвирс сообщил, что в Риге планируется открыть 14 центров вакцинации. В регионах Латвии будет открыто девять центров вакцинации - в Вентспилсе, Лиепае, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе.
В этих девяти центрах в целом будет 105 пунктов вакцинации, что позволит делать 40 500 прививок в неделю.
32 пункта вакцинации будут работать еще в восьми городах - Кулдиге, Салдусе, Тукумсе, Бауске, Сигулде, Айзкраукле, Мадоне и Гулбене. Здесь будет использоваться до 8000 доз вакцин в неделю.