Пн, 29.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Пресс-конференция ⟩ Информируют об открытии крупных центров вакцинации
Трансляция в 13:30

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня в 13:30 состоится пресс-конференция об открытии крупных центров вакцинации от Covid-19.

В пресс-конференции принимают участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича, руководитель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис, руководитель Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис и другие.

Ранее представитель Бюро вакцинации Эдгар Лабсвирс сообщил, что в Риге планируется открыть 14 центров вакцинации. В регионах Латвии будет открыто девять центров вакцинации - в Вентспилсе, Лиепае, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе.

В этих девяти центрах в целом будет 105 пунктов вакцинации, что позволит делать 40 500 прививок в неделю.

32 пункта вакцинации будут работать еще в восьми городах - Кулдиге, Салдусе, Тукумсе, Бауске, Сигулде, Айзкраукле, Мадоне и Гулбене. Здесь будет использоваться до 8000 доз вакцин в неделю.

 
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