Пн, 29.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
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Юхневича: Мы готовы открыть центры вакцинации к пасхальным выходным

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник, 29 марта, состоялась пресс-конференция об открытии крупных центров вакцинации от Covid-19.

В пресс-конференции принимали участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича, руководитель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис, руководитель Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис и другие.

Центры вакцинации могут начать работу уже к пасхальным выходным

Принимая во внимание ожидаемые поставки вакцин, большие центры вакцинации планируется открыть уже к пасхальным выходным, заявила журналистам руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича.

"Об окончательном решении мы проинформируем завтра или послезавтра, после подтвержденных производителем поставок на эту неделю", - добавила Юхневича.

Всего с центрами вакцинации планируется увеличить мощность до 100 000-150 000 вакцинаций в неделю, тогда как нынешняя мощность составляет 55 000 вакцинаций в неделю.

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Планируется, что одна бригада обеспечит 400 вакцинаций в неделю, работая по восемь часов. Одна бригада будет состоять из лечебного персонала, лица, осуществляющего вакцинацию, и регистратора.

По словам Юхневичи, центры вакцинации будут привлекать по необходимости - если доступность вакцин будет больше, чем нынешняя мощность без центров вакцинации, составляющая 55 000 вакцинаций в неделю, будут задействованы центры вакцинации.

Ранее представитель Бюро вакцинации Эдгар Лабсвирс сообщил, что в Риге планируется открыть 14 центров вакцинации. В регионах Латвии будет открыто девять центров вакцинации - в Вентспилсе, Лиепае, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе.

В этих девяти центрах в целом будет 105 пунктов вакцинации, что позволит делать 40 500 прививок в неделю.

32 пункта вакцинации будут работать еще в восьми городах - Кулдиге, Салдусе, Тукумсе, Бауске, Сигулде, Айзкраукле, Мадоне и Гулбене. Здесь будет использоваться до 8000 доз вакцин в неделю.

 
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