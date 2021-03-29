Юхневича: Мы готовы открыть центры вакцинации к пасхальным выходным
В понедельник, 29 марта, состоялась пресс-конференция об открытии крупных центров вакцинации от Covid-19.
В понедельник, 29 марта, состоялась пресс-конференция об открытии крупных центров вакцинации от Covid-19.
В пресс-конференции принимали участие министр здравоохранения Даниэль Павлютс, руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича, руководитель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис, руководитель Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис и другие.
Центры вакцинации могут начать работу уже к пасхальным выходным
Принимая во внимание ожидаемые поставки вакцин, большие центры вакцинации планируется открыть уже к пасхальным выходным, заявила журналистам руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича.
"Об окончательном решении мы проинформируем завтра или послезавтра, после подтвержденных производителем поставок на эту неделю", - добавила Юхневича.
Планируется, что одна бригада обеспечит 400 вакцинаций в неделю, работая по восемь часов. Одна бригада будет состоять из лечебного персонала, лица, осуществляющего вакцинацию, и регистратора.
По словам Юхневичи, центры вакцинации будут привлекать по необходимости - если доступность вакцин будет больше, чем нынешняя мощность без центров вакцинации, составляющая 55 000 вакцинаций в неделю, будут задействованы центры вакцинации.
Ранее представитель Бюро вакцинации Эдгар Лабсвирс сообщил, что в Риге планируется открыть 14 центров вакцинации. В регионах Латвии будет открыто девять центров вакцинации - в Вентспилсе, Лиепае, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе.
В этих девяти центрах в целом будет 105 пунктов вакцинации, что позволит делать 40 500 прививок в неделю.
32 пункта вакцинации будут работать еще в восьми городах - Кулдиге, Салдусе, Тукумсе, Бауске, Сигулде, Айзкраукле, Мадоне и Гулбене. Здесь будет использоваться до 8000 доз вакцин в неделю.