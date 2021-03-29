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С четверга, 1 апреля, доступных латышским телезрителям список каналов пополнится двумя новинками – Duo 3 и Duo 6. Duo3 можно будет найти в списке каналов в позиции Sony Channel, а Duo 6 – в позиции Sony Turbo.

Оба телеканала развлекательные и содержат самый современный международный контент. Канал Duo 3 адресован любителям боевиков и криминальных сериалов. Duo 6 – уникальный телеканал на латышском рынке, круглосуточно демонстрирующий качественные комедии и юмор.

Программа обоих каналов включает в себя уже любимые нашими зрителями сериалы и премьеры мировых хитов на телеэкранах Латвии.

Duo 3 предлагает отборный контент, включая сериалы «Мыслить как преступник, «Американцы», Burn Notice, «Манифест», Rizzoli ja Isles, «Гранчестер» и многие другие.