Covid-19: в Литве 418 новых случаев за сутки, в Эстонии - 584

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3308 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 584, то есть 17,7% от общего количества. Скончались 11 человек.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 367 человек. В Харьюмаа 262 новых случая приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1364,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,4% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 74 новые истории болезни с Covid-19, в стационарном лечении нуждаются 725 пациентов.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 418 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки проведено 4373 молекулярных теста и 1027 антигенных теста на Covid-19.