В Резекне планируют построить новый Центр кинологии

В ходе работ предполагается перепланировка старого складского здания и гаражей в соответствии со строительным проектом, разработанным VNĪ осенью 2020 года. Работы по перепланировке предполагают строительство соответствующих специфическим требованиям учебных и хозяйственных помещений для кинологов и рабочих собак, а также безопасного и соответствующего требованиям надлежащего содержания животных вольера для рабочих собак.

"Содержание важных для безопасности Латвии и Европейского союза (ЕС) объектов и развитие границ являются одними из направлений деятельности VNĪ. Создание центра обеспечит более современные условия и для работников, и для рабочих собак, а также будет способствовать эффективности контрольных мероприятий на пограничных пунктах, что, в свою очередь, укрепит безопасность страны", - говорит председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевичс.

"С помощью специально обученных рабочих собак таможенная служба Латвии ежегодно предотвращает сотни нарушений таможенных правил, не допуская ввоза в страну контрабандных сигарет и перемещения незадекларированных наличных средств, а также раскрывает преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотиков. Результаты таможенного контроля подтвердили высокую дополнительную ценность использования рабочих собак. Таким образом, в целях содействия предотвращению межграничных преступлений и борьбе с ними одной из важных задач центра является укрепление мощности таможенной кинологической службы в соответствии с мировым уровнем. Как и технологии, сфера кинологии непрерывно развивается, поэтому модернизация инфраструктуры для обучения таможенных кинологов и рабочих собак является очень важным шагом к дальнейшему развитию работы службы в борьбе с преступлениями", - говорит заместитель генерального директора СГД в сфере таможни, директор Таможенного управления Раймондс Зукулс.

Кинологическая служба Таможенного управления СГД была создана в 2004 году. На данный момент в мероприятиях по физическому контролю на внутренних и внешних границах Латвии участвуют 44 специально обученные рабочие собаки. Работающие в таможенной службе рабочие собаки обучены поиску табачных изделий, наркотических веществ и наличных денег. В целях обеспечения защиты общества путем ограничения потока наркотических и психотропных веществ, контрабанды табачных изделий и незаконного перемещения наличных денежных средств таможенные кинологи с рабочими собаками проводят контрольные мероприятия и в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, например, Государственной полицией, Государственной пограничной охраной и другими.

Создание современного таможенного Центра кинологии в Резекне - это проект Службы государственных доходов, над которым уже несколько лет идет целенаправленная работа с постепенным привлечением финансирования из различных финансовых источников для каждого этапа развития Центра кинологии.

Перепланировка складского здания и гаражей будет реализована в рамках проекта "Предотвращение экономических преступлений и борьба с ними в пункте пересечения границы "Терехово"" программы финансового механизма Европейской экономической зоны "Международное сотрудничество полиции и борьба с преступлениями" и будет финансироваться из средств финансового механизма Европейской экономической зоны (85 %) и государственного бюджета (15 %).