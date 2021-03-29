Финансовые мошенники активно используют пандемию. На их действия реагирует каждый десятый

"Мошенники активно используют пандемию Covid-19 и тот факт, что из-за ограничений большая часть нашей жизни "перенесена" в интернет. С прошлого года активно действуют мошенники, говорящие на латышском языке, которые, например, звонят от имени банка и предлагают работу, предлагают купить лекарства против Covid-19 или в период бума дистанционной торговли пытаются выманить данные платежных карт, имитируя популярные логистические компании.

Недавно было публично рассказано о случае, когда у женщины выманили 3000 евро, обманув ее якобы предоставленным пособием на ребенка в размере 500 евро",

"Мошенники обнаружили способы подделки входящих телефонных номеров. Поэтому не всегда можно доверять звонкам с, казалось бы, известных латвийских номеров. Еще одно нововведение – включение мошеннических ссылок на интернет-банкинг в объявления Google. Мошенники становятся более креативными и технологичными, поэтому людям нужно быть бдительными и при первом подозрении, интуитивном ощущении, что что-то в рассказе все же не чисто, лучше позвонить и проконсультироваться с вашим банком. Лучше дважды перепроверить, чем попасться на удочку мошенников", – подчеркивает Каспарс Бришка.