Компания Warner Music Group приобрела лидирующий инди-лейбл Zhara Music

Напомним, Zhara Music, основанный менее трех лет назад, уже стал значительным игроком быстро растущей российской музыкальной индустрии. В результате сделки лейбл проведет ребрендинг, чтобы продолжить свою успешную деятельность в качестве Atlantic Records Russia, и влиться в глобальную сеть Warner Music. Артисты Zhara Music уже известны в Китае и на Ближнем Востоке, и международное присутствие Warner Music поможет их дальнейшей популяризации в мире.

Компания Zhara Music была основана бизнесменами и музыкантами Эмином Агаларовым (EMIN) и Бахтияром Алиевым (Bahh Tee), ее каталог включает таких звездных исполнителей, как HammAli&Navai, Зомб, Morgenshtern, Slava Marlow, Rauf & Faik, Jony, Elman, Andro, Gafur (RAAVA Music), ЛСП, Idris&Leos и DAVA, которые теперь будут представлены под лейблом Atlantic Records во всех странах мира.

Atlantic Records, основанный в 1947 году Ахметом Эртегюном и Хербом Абрамсоном, представляет таких прославленных артистов, как Арета Франклин, Led Zeppelin, Рэй Чарльз, The Rolling Stones, Шер, Genesis, Бруно Марс, Лиззо, Coldplay, Ed Sheeran, Wiz Khalifa.

Бахтияр Алиев возглавит Atlantic Records Russia в качестве Генерального продюсера, сохранив при этом свою преданную группу специалистов A&R и маркетинга в отдельном от Warner Music Russia офисе. Такой подход обусловлен признанием уникальности команды, собранной Бахтияром и Эмином, и её необычайного успеха на российском рынке.

Александр Блинов, генеральный директор Warner Music Russia, будет осуществлять стратегическое руководство деятельностью Atlantic Records Russia. Юридическая и финансовая поддержка, регистрация каталога и дистрибуция контента будут выполняться командой Warner Music Russia. Таким образом, пополнение и продвижение каталога Atlantic Records Russia будут обеспечены всеми преимуществами передовых технологических решений международного музыкального мейджора, а также лучшими наработками и опытом, которые применяются компанией по всему миру для того, чтобы артисты и авторы получали высококлассный сервис.

Эмин Агаларов сосредоточится на своих бизнес-проектах и творчестве, оставаясь одним из ведущих артистов лейбла.

Бахтияр Алиев, генеральный продюсер Atlantic Records Russia, говорит: "Приключение, в которое мы с Эмином пустились менее трех лет назад, с начала основания Zhara Music, было по-настоящему захватывающим. Мы знали, что слушатели полюбят нашу музыку и жаждут новых открытий, но даже мы были удивлены тому, как быстро все взлетело! Теперь, став частью семьи Warner Music, мы поможем нашим артистам выйти на новый уровень как здесь, так и на мировой арене. Это знаменательный день для меня и моих коллег – мы действительно достигли совершеннолетия".

Александр Блинов, генеральный директор Warner Music Russia, дополняет: "Эмин и Bahh Tee вложили свои сердца и души в создание лейбла. Они талантливые артисты, искренние музыкальные фанаты, успешные предприниматели – и всё это проявилось в невероятном каталоге, который был создан ими. Я рад тому, что Бахтияр согласился запустить Atlantic Records в России – соединяя всемирно известный бренд с новым поколением исполнителей по всей России и за её пределами. Это будет потрясающее совместное путешествие!".