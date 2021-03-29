Против песни Саманты Тины подано заявление в полицию

"Мне только что пришло сообщение, что на меня подали в суд. Якобы какое право я имею навязывать свое мнение. Написано заявление об эротическом содержании в моем видеоклипе, которого я там вообще не вижу", - указала она.

Тина объяснила, что жалобы касались темы трансгендеров и поцелуев девушек. Сама она не находит в клипе ничего эротического.

"Я была шокирована. Но так позитивно шокирована, что люди видят в клипе вещи, которых там вообще нет", - заметила Саманта.

Напомним, латвийский музыкант Каспарс Пудникс на сайте manabalss.lv подал инициативу за то, чтобы Саманта Тина с песней The Moon is Rising не участвовала в международном конкурсе "Евровидение" в этом году. Пудникс выразил мнение, что Тина и Латвийское телевидение "плюют в душу латвийскому обществу и традиционным ценностям латышского народа".

В инициативе сказано, что в этом году латвийцы не выбирали представителя на "Евровидение" и песню, поэтому непонятно, почему победительница прошлого года Саманта Тина едет в Роттердам с новой песней и своим клипом, который люди не выбирали.