Пн, 29.03.2021
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Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

Определились все 16 сборных, которые сыграют в мужском футбольном турнире на Олимпийских играх в Токио

Футболисты сборной Гондураса ФОТО: Reuters/ScanPix

Футболисты сборной Гондураса и Мексиси завоевали последние две путёвки на Олимпийские игры в Токио.

Сборная Гондураса со счётом 2:1 обыграла команду США в полуфинале квалификационного турнира Олимпийских игр в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Футболисты США в третий раз подряд не смогли отобраться на Олимпийские игры, два из которых им помешала это сделать именно сборная Гондураса.

Вторым финалистом отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ и обладателем путёвки на Олимпиаду стала команда Мексики, которая в полуфинале обыграла сборную Канады со счётом 2:0.

Таким образом, на олимпийском мужском футбольном турнире в Токио выступят: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.

Жеребьёвка состоится 21 апреля. Действующим чемпионом является Бразилия.

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