Определились все 16 сборных, которые сыграют в мужском футбольном турнире на Олимпийских играх в Токио

Сборная Гондураса со счётом 2:1 обыграла команду США в полуфинале квалификационного турнира Олимпийских игр в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Футболисты США в третий раз подряд не смогли отобраться на Олимпийские игры, два из которых им помешала это сделать именно сборная Гондураса.

Вторым финалистом отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ и обладателем путёвки на Олимпиаду стала команда Мексики, которая в полуфинале обыграла сборную Канады со счётом 2:0.

Таким образом, на олимпийском мужском футбольном турнире в Токио выступят: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.