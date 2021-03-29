Пн, 29.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
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Латвия получила 2340 доз вакцины Pfizer

Поставка вакцины Pfizer ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвия получила очередную поставку вакцин Pfizer в размере 2340 доз, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

Все полученные дозы будут переданы для вакцинации приоритетных групп.

Как сообщалось, с апреля объемы поставок вакцин от Covid-19 увеличатся - 2 апреля планируется получить 42 376 доз вакцины AstraZeneca, 4 апреля - 25 200 доз вакцины Moderna, 7 апреля - 10 530 доз вакцины Pfizer.

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