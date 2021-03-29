Латвия получила 2340 доз вакцины Pfizer
Латвия получила очередную поставку вакцин Pfizer в размере 2340 доз, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.
Латвия получила очередную поставку вакцин Pfizer в размере 2340 доз, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.
Все полученные дозы будут переданы для вакцинации приоритетных групп.
Как сообщалось, с апреля объемы поставок вакцин от Covid-19 увеличатся - 2 апреля планируется получить 42 376 доз вакцины AstraZeneca, 4 апреля - 25 200 доз вакцины Moderna, 7 апреля - 10 530 доз вакцины Pfizer.