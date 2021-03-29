Порье назвал предположительную дату третьего боя с Макгрегором
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье в своём Twitter намекнул на предположительную дату третьего поединка против ирландца Конора Макгрегора.
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье в своём Twitter намекнул на предположительную дату третьего поединка против ирландца Конора Макгрегора.
32-летний Порье разместил пост в Twitter с надписью "10 июля".
July 10th 💎— The Diamond (@DustinPoirier) March 28, 2021
Напомним, впервые Порье и Макгрегор встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал своего соперника в первом раунде. Во втором поединке, который состоялся в январе 2021 года, Порье отправил ирландца в нокаут во втором раунде.
На днях стало известно, что Порье отказался от титульного поединка ради третьей схватки с Макгрегором. За вакантный пояс в лёгком весе поспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чэндлер.
За время своей карьеры Порье провёл 32 боя, в которых одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и пять поражений.