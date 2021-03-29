Порье назвал предположительную дату третьего боя с Макгрегором

32-летний Порье разместил пост в Twitter с надписью "10 июля".

July 10th 💎 — The Diamond (@DustinPoirier) March 28, 2021

Напомним, впервые Порье и Макгрегор встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал своего соперника в первом раунде. Во втором поединке, который состоялся в январе 2021 года, Порье отправил ирландца в нокаут во втором раунде.

На днях стало известно, что Порье отказался от титульного поединка ради третьей схватки с Макгрегором. За вакантный пояс в лёгком весе поспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чэндлер.