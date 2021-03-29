Пн, 29.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Порье назвал предположительную дату третьего боя с Макгрегором

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье в своём Twitter намекнул на предположительную дату третьего поединка против ирландца Конора Макгрегора.

32-летний Порье разместил пост в Twitter с надписью "10 июля".

Напомним, впервые Порье и Макгрегор встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал своего соперника в первом раунде. Во втором поединке, который состоялся в январе 2021 года, Порье отправил ирландца в нокаут во втором раунде.

На днях стало известно, что Порье отказался от титульного поединка ради третьей схватки с Макгрегором. За вакантный пояс в лёгком весе поспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чэндлер.

За время своей карьеры Порье провёл 32 боя, в которых одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок был признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и пять поражений.

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