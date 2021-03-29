Как Covid-19 попал к человеку? Эксперты ВОЗ выдвинули версию

Эта гипотеза считается вероятной или наиболее вероятной, отмечается в долгожданном отчете, разработанном в сотрудничестве с китайскими учеными.

Согласно отчету экспертов, после визита в Ухань, теория о том, что вирус сбежал из лаборатории, является крайне маловероятной.

Эксперты вернулись из Уханя более месяца назад. Задержку отчета они объясняют проблемами согласования и перевода, хотя были и дипломатические разногласия по поводу содержания отчета.

На пресс-конференции в Ухане 9 февраля эксперты ВОЗ и их китайские коллеги дали понять, что определенные выводы пока делать нельзя. Они отметили, что во время исследования рассматривались разные гипотезы и оценивалась их надежность.

Эксперты считают, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь Covid-19, изначально возник среди летучих мышей. 9

Одна из рассматриваемых теорий - передача вируса от летучих мышей человеку. В отчете эта теория оценивается как возможная, но более вероятна передача вируса от летучих мышей другому виду животных, который, в свою очередь, заразил людей.

"Хотя ближайшие родственные вирусы были обнаружены у летучих мышей,

эволюционное расстояние между вирусами у летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено", ​​- говорится в отчете. 9

Однако эксперты так и не пришли к выводу, какое животное могло быть промежуточным.