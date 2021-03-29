Как Covid-19 попал к человеку? Эксперты ВОЗ выдвинули версию
Новый коронавирус, вероятнее всего, был передан человеку от летучей мыши через животное-посредника, говорится в отчете международных экспертов, сообщает информационное агентство AFP.
Новый коронавирус, вероятнее всего, был передан человеку от летучей мыши через животное-посредника, говорится в отчете международных экспертов, сообщает информационное агентство AFP.
Эта гипотеза считается вероятной или наиболее вероятной, отмечается в долгожданном отчете, разработанном в сотрудничестве с китайскими учеными.
Согласно отчету экспертов, после визита в Ухань, теория о том, что вирус сбежал из лаборатории, является крайне маловероятной.
Эксперты вернулись из Уханя более месяца назад. Задержку отчета они объясняют проблемами согласования и перевода, хотя были и дипломатические разногласия по поводу содержания отчета.
На пресс-конференции в Ухане 9 февраля эксперты ВОЗ и их китайские коллеги дали понять, что определенные выводы пока делать нельзя. Они отметили, что во время исследования рассматривались разные гипотезы и оценивалась их надежность.
Эксперты считают, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь Covid-19, изначально возник среди летучих мышей.
Одна из рассматриваемых теорий - передача вируса от летучих мышей человеку. В отчете эта теория оценивается как возможная, но более вероятна передача вируса от летучих мышей другому виду животных, который, в свою очередь, заразил людей.
"Хотя ближайшие родственные вирусы были обнаружены у летучих мышей,
эволюционное расстояние между вирусами у летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено", - говорится в отчете.
Однако эксперты так и не пришли к выводу, какое животное могло быть промежуточным.
Теория утечки SARS-CoV-2 из лаборатории была признана недостоверной. Согласно отчету, вирус, похожий на SARS-CoV-2, не был зарегистрирован ни в одной лаборатории до декабря 2019 года. Кроме того, в отчете говорится, что лаборатории в Ухане соблюдают строгие меры безопасности.