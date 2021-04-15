ФОТО: Пресс-фото

Viasat History оживляет исторические события с помощью захватывающих документальных фильмов с оригинальным современным подходом к истории. Телеканал отправляет зрителей в увлекательное путешествие по образовательным и познавательным программам, содержащим одновременно развлекательный и мотивирующий контент. Программа посвящена европейской истории и раскрывает секреты прошлого, подчеркивая их влияние на нашу современную жизнь.

С 19 апреля каждый будний вечер в 21:00 Viasat History будет транслировать документальный сериал «Очень странные экспонаты». Имел ли найденный в гробнице Тутанхамона скарабей внеземное происхождение? Действительно ли на доске возрастом 4000 лет начертаны указания по строительству Ноева ковчега? Захватывающий сериал из 10 документальных фильмов исследует с помощью новых технологий самые необычные и загадочные объекты, скрытые в музеях, лабораториях и на складах всего мира. Как следует из названия, сериал изучает невероятные, древние и поистине странные вещи.

ФОТО: Пресс-фото

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Viasat Nature – документальный канал, который рассказывает вдохновляющие истории о нашей планете, природе, животных и отношениях человека с окружающим миром. Программа канала увлекает, развлекает и пополняет знания..

Viasat Nature входит в пакеты ведущих операторов Латвии.

Истории зоопарка Таронга и исчезнувших царей Намибии

С 12 апреля каждый будний день в 17:15 Viasat Nature продолжит показ нового сезона «Истории зоопарка Таронга». Сотрудники зоопарка Таронга никогда не скучают – им нужно постоянно заботиться о новых видах и преодолевать множество препятствий. 26–27 апреля в 18:15 состоится показ документальных фильмов об исчезнувших царях животного мира – намибийских львах – в полной контрастов пустыне.

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