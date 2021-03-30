Мы каждый день общаемся, читаем и судачим. Какую роль в этом играют технологии? Знали ли вы, что когда-то чтение книг посреди дня считалось признаком лени? Послушайте беседу с социальным антропологом Клавсом Седлениексом о том, как технологии и их влияние оценивают разные поколения и общественные группы.