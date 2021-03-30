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Читать книги – признак лени? Смотрите беседу с социальным антропологом Клавсом Седлениексом
Мы каждый день общаемся, читаем и судачим. Какую роль в этом играют технологии? Знали ли вы, что когда-то чтение книг посреди дня считалось признаком лени? Послушайте беседу с социальным антропологом Клавсом Седлениексом о том, как технологии и их влияние оценивают разные поколения и общественные группы.
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