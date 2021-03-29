Пн, 29.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

В Беларуси против Тихановской возбудили уголовное дело о подготовке теракта

Светлана Тихановская. ФОТО: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA

Генпрокуратура Беларуси возбудила в отношении Светланы Тихановской и проекта бывших белорусских силовиков BYPOL уголовное дело о подготовке теракта, пишет "Дождь" со ссылкой на госагентство "Белта".

Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал госагентству "Белта", что несколько дней назад "указанные лица пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Он утверждает, что задержанный 26 марта 35-летний житель Минска Вячеслав Малейчук дал показания об "организаторах и участниках теракта".

Как указал Швед, из материалов проверки также следует, что фигуранты дела планировали обвинить власти в том, что они подвергают опасности жизни людей.

Уголовное дело направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск указанных лиц и подготовить документы об их выдаче для направления в компетентные органы Литвы и Польши.

Напомним, что в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

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