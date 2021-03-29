В Беларуси против Тихановской возбудили уголовное дело о подготовке теракта

Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал госагентству "Белта", что несколько дней назад "указанные лица пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Он утверждает, что задержанный 26 марта 35-летний житель Минска Вячеслав Малейчук дал показания об "организаторах и участниках теракта".

Как указал Швед, из материалов проверки также следует, что фигуранты дела планировали обвинить власти в том, что они подвергают опасности жизни людей.

Уголовное дело направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск указанных лиц и подготовить документы об их выдаче для направления в компетентные органы Литвы и Польши.