В Латвии будут открыты центры вакцинации 3 уровней

Он отметил, что приоритетные группы вакцинируемых в настоящее время достаточно многочисленны, но вакцины пока получили лишь немногим более 20% людей старше 70 лет, к тому же невелико количество вакцинированных в регионах. Группа пациентов с хроническими заболеваниями, вакцинация которых началась недавно, также довольно многочисленная.

Павлютс подчеркнул, что для обеспечения достаточных масштабов вакцинации важны различные виды коммуникации, в том числе рассылка писем пенсионерам, которая уже началась.

В ближайшее время планируется запустить коммуникационную кампанию национального уровня, к которой будут привлечены региональные и муниципальные СМИ. 13

Руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича сообщила, что в настоящее время заявки на вакцинацию подали более 167 000 человек из приоритетных групп.

По словам Павлютса, в Латвии будут открыты центры вакцинации трех уровней:

Площадь центров уровня А будет превышать 5000 квадратных метров, около них будет по меньшей мере 180 парковочных мест. Эти центры будут работать с начала апреля до конца августа этого года. В Латвии такие центры будут находиться в Риге - в выставочном центре "Кипсала" и конференц-центре ATTA Centre.

будет превышать 5000 квадратных метров, около них будет по меньшей мере 180 парковочных мест. Эти центры будут работать с начала апреля до конца августа этого года. В Латвии такие центры будут находиться в Риге - в выставочном центре "Кипсала" и конференц-центре ATTA Centre. Площадь центров вакцинации уровня В составит по меньшей мере 1500 квадратных метров, около них будет не менее 45 парковочных мест. Как и центры уровня А, они будут работать ограниченное время. В Латвии такие центры будут в десяти городах - Риге, Цесисе, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Валмиере и Вентспилсе. Конкретное место для центров выберут самоуправления.

составит по меньшей мере 1500 квадратных метров, около них будет не менее 45 парковочных мест. Как и центры уровня А, они будут работать ограниченное время. В Латвии такие центры будут в десяти городах - Риге, Цесисе, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Валмиере и Вентспилсе. Конкретное место для центров выберут самоуправления. Центры вакцинации уровня C будут созданы по результатам переговоров с другими самоуправлениями. Свое участие уже подтвердили Алуксне, Бауска, Яунолайне, Кулдига, Мадона, Олайне, Саласпилс, Салдус, Сигулда, Талси и Тукумс. Переговоры с рядом самоуправлений еще продолжаются. Эти центры вакцинации начнут работу только по необходимости, если спрос на вакцинацию будет большим.