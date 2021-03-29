Пн, 29.03.2021
Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального
Из открытого письма российских врачей о состоянии Навального

На прошлой неделе после прививок в Эстонии зафиксировали 7 случаев тяжелой реакции

Вакцинация. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Лекарственный департамент на прошлой неделе получил 229 сообщений о побочных эффектах от вакцин против коронавируса, в семи случаях реакции были особенно тяжелыми.

Как отмечается в блоге ведомства, из 229 сообщений 47 касались вакцины от Pfizer, четыре - вакцины от Moderna и 178 - AstraZeneca.

После введения Pfizer побочные эффекты проявились у 36 женщин и девяти мужчин, после Moderna все четыре случая были отмечены у женщин, а после вакцинации AstraZeneca поступило 120 сообщений о реакции у женщин и 57 - у мужчин. В сообщении еще об одном случае пол пациента не был уточнен.

Тяжелые побочные эффекты, потребовавшие лечения, в пяти случаях были выявлены после прививки AstraZeneca и в двух случаях - Pfizer.

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