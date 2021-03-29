На прошлой неделе после прививок в Эстонии зафиксировали 7 случаев тяжелой реакции

Как отмечается в блоге ведомства, из 229 сообщений 47 касались вакцины от Pfizer, четыре - вакцины от Moderna и 178 - AstraZeneca.

После введения Pfizer побочные эффекты проявились у 36 женщин и девяти мужчин, после Moderna все четыре случая были отмечены у женщин, а после вакцинации AstraZeneca поступило 120 сообщений о реакции у женщин и 57 - у мужчин. В сообщении еще об одном случае пол пациента не был уточнен.