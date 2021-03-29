SPKC: показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии не уменьшаются
Отмеченное ранее сокращение заболеваемости Covid-19 в Латвии остановилось, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Отмеченное ранее сокращение заболеваемости Covid-19 в Латвии остановилось, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе среднее количество новых случаев инфицирования Covid-19 сохранилось на уровне 519 случаев в день, хотя неделей ранее оно составляло 518. На прошлой неделе был зафиксирован в общей сложности 3631 новый случай инфицирования Covid-19, а неделей ранее - 3518.
При этом на 6,6% увеличилось количество сделанных тестов на Covid-19, достигнув 13 342 тестов в день. Средняя доля положительных результатов теста составила 3,9% тогда как неделю назад она была 4,1%.
Коэффициент репродуктивности вируса в Латвии сейчас сохраняется на уровне 1,02. Это значит, что 100 заболевших сейчас теоретически инфицируют более 100 других людей.