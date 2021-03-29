SPKC: показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии не уменьшаются

На прошлой неделе среднее количество новых случаев инфицирования Covid-19 сохранилось на уровне 519 случаев в день, хотя неделей ранее оно составляло 518. На прошлой неделе был зафиксирован в общей сложности 3631 новый случай инфицирования Covid-19, а неделей ранее - 3518.

При этом на 6,6% увеличилось количество сделанных тестов на Covid-19, достигнув 13 342 тестов в день. Средняя доля положительных результатов теста составила 3,9% тогда как неделю назад она была 4,1%.

SPKC отмечает рост заболеваемости в возрастных группах от 10 до 19 и от 20 до 29 лет, а также среди жителей старше 80 лет.