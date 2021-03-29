Пн, 29.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Главное за 29 марта ⟩ Версия появления Covid-19, последний жираф в Латвии и призыв Кариньша

ФОТО: rus.tvnet.lv

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!

События дня:

Генеральный прокурор: Уголовное дело против родителей погибшего ребенка было возбуждено обоснованно. ​Неделю назад в программе Nekā personīga сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении родителей мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне. Они получили компенсацию от руководства бассейна в связи с трагедией, но не указали ее в своих декларациях. На этой неделе для объяснений по поводу, возможно, несоразмерного наказания для обоих родителей в Сейм был приглашен генеральный прокурор. 

По Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Оно было заблокировано почти неделю. Утром 29 марта гигантский контейнер Ever Given был снят с мели в результате третьей попытки спасательных служб. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось удалить около 30 тысяч кубометров песка.

Президент Литвы вслед за Байденом назвал Путина убийцей. По словам главы Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких как Украина. 

Алексей Навальный за две недели в исправительной колонии за различные "нарушения" получил уже шесть выговоров. Среди упомянутых причин Навальный назвал такие "нарушения", как "встал с кровати на 10 минут раньше команды "Подъем!", "отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем", "отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской", "на встрече с адвокатами был в футболке".

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 167 новых случаев  Covid-19, умерли пять человек. За сутки в Латвии сделано 3517 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,7%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 379,9 случая на 100 000 населения.

В Латвии будут открыты центры вакцинации 3 уровней. Они могут начать работу уже к пасхальным выходным. Площадь центров уровня А будет превышать 5000 квадратных метров. Эти центры будут работать с начала апреля до конца августа этого года. Площадь центров вакцинации уровня В составит по меньшей мере 1500 квадратных метров. В Латвии такие центры будут в десяти городах. Центры вакцинации уровня C будут созданы по результатам переговоров с другими самоуправлениями.

Премьер призывает на Пасху не ходить в гости. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все соблюдали ограничения, потому что новые, более заразные штаммы вируса активно распространяются в Европе, а с недавних пор и в Латвии.

На прошлой неделе после прививок в Эстонии зафиксировали 7 случаев тяжелой реакции. Как отмечается в блоге ведомства, из 229 сообщений 47 касались вакцины от Pfizer, четыре - вакцины от Moderna и 178 - AstraZeneca.

В австралийском городе объявлен строгий карантин из-за семи случаев Covid-19. В столице штата Квинсленд, где проживает два миллиона человек, режим строгого карантина начнется в понедельник в 17:00 по местному времени. В январе после обнаружения одного случая заражения в Брисбене также был объявлен трехдневный карантин.

Как Covid-19 попал к человеку? Эксперты ВОЗ выдвинули версию. Новый коронавирус, вероятнее всего, был передан человеку от летучей мыши через животное-посредника. Эта гипотеза считается вероятной или наиболее вероятной, отмечается в долгожданном отчете, разработанном ВОЗ в сотрудничестве с китайскими учеными.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Как и чем латвийские бизнесмены торгуют на Amazon и eBay? Ежегодно в Латвии открываются сотни новых интернет-магазинов. И столько же закрывается - потому что рынок наш, увы, маленький и бедненький. А тем временем на благословенном Западе на таких площадках, как Amazon и eBay, оборачиваются сотни миллиардов долларов и евро. Торгуют на них и латвийские бизнесмены.

От музыкальных пародий до съемок с Прилучным и Нагиевым: рижский певец Алан Шум. В телефонной беседе с RUS TVNET молодой человек рассказал, как продвигается его сольная карьера, какие из его песен популярны в TikTok и как он попал в киноиндустрию. 

В Рижском зоопарке остался только один жираф - Кими. Остальные два - Перископ и Пикс - умерли с разницей в несколько месяцев. В этом нет ничего удивительного - в дикой природе средняя продолжительность жизни жирафа составляет 10-15 лет, а рижские жирафы умерли в 18 лет. Отмечается, что причиной их смерти стал инсульт и длительные, но неизбежные возрастные проблемы с пищеварением.

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