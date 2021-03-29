Главное за 29 марта ⟩ Версия появления Covid-19, последний жираф в Латвии и призыв Кариньша

События дня:

Генеральный прокурор: Уголовное дело против родителей погибшего ребенка было возбуждено обоснованно. ​Неделю назад в программе Nekā personīga сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении родителей мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне. Они получили компенсацию от руководства бассейна в связи с трагедией, но не указали ее в своих декларациях. На этой неделе для объяснений по поводу, возможно, несоразмерного наказания для обоих родителей в Сейм был приглашен генеральный прокурор.

По Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Оно было заблокировано почти неделю. Утром 29 марта гигантский контейнер Ever Given был снят с мели в результате третьей попытки спасательных служб. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось удалить около 30 тысяч кубометров песка.

Президент Литвы вслед за Байденом назвал Путина убийцей. По словам главы Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких как Украина.

Алексей Навальный за две недели в исправительной колонии за различные "нарушения" получил уже шесть выговоров. Среди упомянутых причин Навальный назвал такие "нарушения", как "встал с кровати на 10 минут раньше команды "Подъем!", "отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем", "отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской", "на встрече с адвокатами был в футболке".

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 167 новых случаев Covid-19, умерли пять человек. За сутки в Латвии сделано 3517 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,7%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 379,9 случая на 100 000 населения.

В Латвии будут открыты центры вакцинации 3 уровней. Они могут начать работу уже к пасхальным выходным. Площадь центров уровня А будет превышать 5000 квадратных метров. Эти центры будут работать с начала апреля до конца августа этого года. Площадь центров вакцинации уровня В составит по меньшей мере 1500 квадратных метров. В Латвии такие центры будут в десяти городах. Центры вакцинации уровня C будут созданы по результатам переговоров с другими самоуправлениями.

Премьер призывает на Пасху не ходить в гости. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все соблюдали ограничения, потому что новые, более заразные штаммы вируса активно распространяются в Европе, а с недавних пор и в Латвии.

На прошлой неделе после прививок в Эстонии зафиксировали 7 случаев тяжелой реакции. Как отмечается в блоге ведомства, из 229 сообщений 47 касались вакцины от Pfizer, четыре - вакцины от Moderna и 178 - AstraZeneca.

В австралийском городе объявлен строгий карантин из-за семи случаев Covid-19. В столице штата Квинсленд, где проживает два миллиона человек, режим строгого карантина начнется в понедельник в 17:00 по местному времени. В январе после обнаружения одного случая заражения в Брисбене также был объявлен трехдневный карантин.

Как Covid-19 попал к человеку? Эксперты ВОЗ выдвинули версию. Новый коронавирус, вероятнее всего, был передан человеку от летучей мыши через животное-посредника. Эта гипотеза считается вероятной или наиболее вероятной, отмечается в долгожданном отчете, разработанном ВОЗ в сотрудничестве с китайскими учеными.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Как и чем латвийские бизнесмены торгуют на Amazon и eBay? Ежегодно в Латвии открываются сотни новых интернет-магазинов. И столько же закрывается - потому что рынок наш, увы, маленький и бедненький. А тем временем на благословенном Западе на таких площадках, как Amazon и eBay, оборачиваются сотни миллиардов долларов и евро. Торгуют на них и латвийские бизнесмены.

От музыкальных пародий до съемок с Прилучным и Нагиевым: рижский певец Алан Шум. В телефонной беседе с RUS TVNET молодой человек рассказал, как продвигается его сольная карьера, какие из его песен популярны в TikTok и как он попал в киноиндустрию.