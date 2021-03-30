Вт, 30.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Видео ⟩ Екатерина Стриженова сломала руку после падения в студии телешоу

Российская телеведущая и актриса Екатерина Стриженова сломала руку во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале. В Сети доступно видео падения.

Инцидент произошел прямо перед уходом на рекламу. Стриженова шагнула назад, оступилась и упала с небольшой высоты. Видео этого инцидента доступно в соцсетях. 

Издание StaHit.ru пишет, что после произошедшего Стриженова была госпитализирована с подозрением на перелом. 

Позже журналистам удалось выяснить, что Екатерина действительно сломала руку. Телезвезде наложили гипс. Пока неизвестно, когда она сможет вернуться к работе.

Напомним, с 2014 года Екатерина Стриженова ведет программу "Время покажет". У передачи скандальная репутация из-за происходящего в студии. Также Стриженова уже 20 лет является ведущей шоу "Доброе утро".

Видео: Момент падения Екатерины Стриженовой

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