Видео ⟩ Екатерина Стриженова сломала руку после падения в студии телешоу

Инцидент произошел прямо перед уходом на рекламу. Стриженова шагнула назад, оступилась и упала с небольшой высоты. Видео этого инцидента доступно в соцсетях.

Издание StaHit.ru пишет, что после произошедшего Стриженова была госпитализирована с подозрением на перелом.

Позже журналистам удалось выяснить, что Екатерина действительно сломала руку. Телезвезде наложили гипс. Пока неизвестно, когда она сможет вернуться к работе.

Напомним, с 2014 года Екатерина Стриженова ведет программу "Время покажет". У передачи скандальная репутация из-за происходящего в студии. Также Стриженова уже 20 лет является ведущей шоу "Доброе утро".