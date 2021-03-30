Видео ⟩ Екатерина Стриженова сломала руку после падения в студии телешоу
Российская телеведущая и актриса Екатерина Стриженова сломала руку во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале. В Сети доступно видео падения.
Российская телеведущая и актриса Екатерина Стриженова сломала руку во время эфира программы "Время покажет" на Первом канале. В Сети доступно видео падения.
Инцидент произошел прямо перед уходом на рекламу. Стриженова шагнула назад, оступилась и упала с небольшой высоты. Видео этого инцидента доступно в соцсетях.
Издание StaHit.ru пишет, что после произошедшего Стриженова была госпитализирована с подозрением на перелом.
Позже журналистам удалось выяснить, что Екатерина действительно сломала руку. Телезвезде наложили гипс. Пока неизвестно, когда она сможет вернуться к работе.
Напомним, с 2014 года Екатерина Стриженова ведет программу "Время покажет". У передачи скандальная репутация из-за происходящего в студии. Также Стриженова уже 20 лет является ведущей шоу "Доброе утро".
Видео: Момент падения Екатерины Стриженовой