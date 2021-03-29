В Риге центры вакцинации будут обеспечивать 80 000 прививок от Covid-19 в неделю

Планируется, что в Риге будет восемь центров вакцинации от Covid-19, а также шесть палаток вакцинации. Двумя крупнейшими центрами станут выставочный зал "Кипсала" и конференц-центр ATTA Centre. Эти два центра вместе смогут прививать до 20 000 человек в неделю.

В Риге также будет шесть центров вакцинации меньшего размера, которые откроются в Рижском спортивном манеже, гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка, 15-й Рижской средней школе, Доме конгрессов, Рижской Ганзейской средней школе и 19-й средней школе. Также будет установлено шесть палаток вакцинации - в парке Победы, 64-й Рижской средней школе, 84-й средней школе, детско-юношеском центре IK Auseklis, 63-й средней школе и дворце культуры "Зиемельблазма".