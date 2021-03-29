Пн, 29.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

В Риге центры вакцинации будут обеспечивать 80 000 прививок от Covid-19 в неделю

Вакцинация. ФОТО: Rick Bowmer/AP

Находящиеся на территории Риги центры вакцинации в неделю смогут обеспечивать до 80 000 прививок от Covid-19, сообщила журналистам руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича.

Планируется, что в Риге будет восемь центров вакцинации от Covid-19, а также шесть палаток вакцинации. Двумя крупнейшими центрами станут выставочный зал "Кипсала" и конференц-центр ATTA Centre. Эти два центра вместе смогут прививать до 20 000 человек в неделю.

В Риге также будет шесть центров вакцинации меньшего размера, которые откроются в Рижском спортивном манеже, гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка, 15-й Рижской средней школе, Доме конгрессов, Рижской Ганзейской средней школе и 19-й средней школе. Также будет установлено шесть палаток вакцинации - в парке Победы, 64-й Рижской средней школе, 84-й средней школе, детско-юношеском центре IK Auseklis, 63-й средней школе и дворце культуры "Зиемельблазма".

По словам Юхневичи, во время пасхальных праздников в Риге, вероятно, откроются три центра вакцинации - в выставочном зале "Кипсала" и ATTA Centre, а также на Центральном рынке.

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