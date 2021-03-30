"Привезла домой такой "подарок": после выписки из больницы у пожилой женщины выявили Covid-19

В редакцию передачи обратилась Светлана из Резекне, мать которой недавно выписалась из Резекненской больницы, где ей сделали операцию после тяжелого падения и где ее лечили около двух недель.

После госпитализации у пациента был отрицательный тест на Covid-19. Хотя родственница благодарна врачам, которые сделали операцию женщине, Светлана, выражая свое замешательство, сообщила, что у матери обнаружили Covid-19, когда она вернулась домой.

Светлана считает, что ее мать заболела в больнице, и говорит, что тест на Covid-19 при выписке ей не сделали. 12

Таким образом, родственники, которые заботятся о своей матери - сама Светлана и ее муж, которые находятся в группе риска, теперь вынуждены находиться в самоизоляции в качестве контактных лиц.

"Сказать, что мы были в шоке, значит ничего не сказать! Мы [я и мой муж] находимся в группе риска. Моему мужу 64 года, я инвалид по онкологии уже семь лет! Мы не молодые люди! Мы год жили спокойно, в том числе и мама. Мы были осторожными, жили спокойно, никто не заболел, как вдруг из больницы домой привезли "такой подарок!". Я "бьюсь" за то, чтобы при выписки из больницы тоже делали тест на Covid-19", - сказала Светлана.

Как сказано в сообщении Резекненской больницы, родственница пациента уже успела связаться с администрацией лечебного учреждения и высказала обвинения.

"Получив звонок от близких, мы провели внутреннее расследование. Мы не обнаружили никаких контактов [с инфицированным]. Во время лечения ни у кого не было повышенной температуры и других симптомов. Большинство случаев заражения невозможно отследить", - отметила Инесе Дрике, руководитель Резекненской больницы.

Дочь выписанной пациентки считает, что коронавирус развился в инкубационный период. В больнице указывают, что после того, как пожилую женщину доставили в больницу, события развивались следующим образом: сначала пациент был доставлен в медицинское учреждение и прошел тест на Covid-19.

Затем ее поместили в так называемое транзитное отделение с другим пациентом. Позже результаты теста показали, что оба пациента не были инфицированы, поэтому их перевели в палату, которая не предназначена для людей, инфицированных Covid-19. Также в этом отделении, по словам заведующей больницей Инесе Дрике, соблюдается осторожность.

Заведующая больницей сообщила, что большинство персонала больницы было вакцинировано против Covid-19, лишь немногие были противниками вакцины. Они, как и все, вынуждены соблюдать требования эпидемиологической безопасности при контакте с пациентами и коллегами.

Дрике подчеркивает, что больницы не обязаны делать пациенту тест на Covid-19 при выписке. После госпитализации тест на Covid-19 проводится при появлении симптомов вируса, сообщает Дрике.

В больнице признают, что женщину могли "заразить" родственники, которые уже были в контакте с выписанной из больницы женщиной за пару дней до положительного результата теста на Covid-19. Родственники живут отдельно от матери. Светлана этого не отрицает, но при этом подчеркивает, что после выписки ухаживала за мамой.

"Она не может быть одна. Она даже не ходит. Хотя говорят, что нельзя встречаться с другими домохозяйствами, я не могу оставить свою мать после больницы", - сказала Светлана. 12

Светлана заявляет, что она и ее муж не проходили тест на Covid-19, потому что компетентные органы не отдавали такое распоряжение. Им указали находиться в самоизоляции в качестве контактных лиц и следить за состоянием здоровья.