Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

После первой дозы вакцины от Covid-19 положительный результат теста получили 33 постояльца пансионата

Иллюстративное фото ФОТО: Chokniti Khongchum/Shutterstock

33 постояльца получили положительный результат после первой вакцины от Covid-19 в Государственном центре социального ухода Rūja, сообщил LETA заведующий центром Кристапс Кейшс.

Он отметил, что все постояльцы чувствуют себя хорошо и ни у одного из них нет симптомов болезни. К тому же заболеваемость выявлена ​​только в одном корпусе.

"В центре вакцинированы 94% пациента, в основном не вакцинированы только те люди, которым семейный врач посоветовал не делать этого. Также вакцинированы 100 сотрудников центра, в том числе трое из них, которые уже получили обе прививки. Вторая вакцинация запланирована на 24 апреля", - сообщил Кейшс.

Он добавил, что постояльцы с положительным результатом Covid-19 будут повторно протестированы, чтобы убедиться, что нет ошибки,

потому что все пожилые люди чувствуют себя здоровыми и не понимают, почему тесты положительные.

Кейшс подчеркнул, что с момента начала вакцинации ситуация с Covid-19 в отделениях социального центра стабилизировалась. "Бывают от одного до двух случаев, когда невакцинированные сотрудники заболевают в выходные дни. Сотрудники проходят тестирование по прибытии, если результат положительный, они идут домой и обращаются к семейному врачу", - сказал руководитель, добавив, что тестирование защищает от крупных вспышек.

Кейшс сказал, что информация о дополнительных тестах может быть получена из лаборатории на этой неделе.

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) показывают, что общее кумулятивное число заболеваний в Руйенском крае за 14 дней в настоящее время составляет 48 человек.

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