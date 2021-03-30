После первой дозы вакцины от Covid-19 положительный результат теста получили 33 постояльца пансионата

Он отметил, что все постояльцы чувствуют себя хорошо и ни у одного из них нет симптомов болезни. К тому же заболеваемость выявлена ​​только в одном корпусе.

"В центре вакцинированы 94% пациента, в основном не вакцинированы только те люди, которым семейный врач посоветовал не делать этого. Также вакцинированы 100 сотрудников центра, в том числе трое из них, которые уже получили обе прививки. Вторая вакцинация запланирована на 24 апреля", - сообщил Кейшс.

Он добавил, что постояльцы с положительным результатом Covid-19 будут повторно протестированы, чтобы убедиться, что нет ошибки, 1

потому что все пожилые люди чувствуют себя здоровыми и не понимают, почему тесты положительные.

Кейшс подчеркнул, что с момента начала вакцинации ситуация с Covid-19 в отделениях социального центра стабилизировалась. "Бывают от одного до двух случаев, когда невакцинированные сотрудники заболевают в выходные дни. Сотрудники проходят тестирование по прибытии, если результат положительный, они идут домой и обращаются к семейному врачу", - сказал руководитель, добавив, что тестирование защищает от крупных вспышек.

Кейшс сказал, что информация о дополнительных тестах может быть получена из лаборатории на этой неделе.