Видео ⟩ В Яунелгаве поймали раненую рысь, которая блуждала по городу
27 марта в Яунелгаве множество людей заметили в городе рысь, которая блуждала по городу и выглядела раненой. Об этом в Facebook сообщил приют Mežavairogi.
27 марта в Яунелгаве множество людей заметили в городе рысь, которая блуждала по городу и выглядела раненой. Об этом в Facebook сообщил приют Mežavairogi.
Приют писал, что "жители звонили во всевозможные службы, которые не остались равнодушны". Самоуправление связалось с приютом и его ловцы отправились на помощь к дикому хищнику.
Рысь удалось поймать, не навредив и не доставив животному дополнительного стресса и увечий. Это было важно, поскольку рысь была истощена, а дополнительный стресс мог представлять опасность для ее жизни.
Согласно записи приюта, лечить животное будет ветеринар Инга Бирне.
@SkujaVilnis ir kas zināms par šo gadījumu? pic.twitter.com/yoKChig4av— Normunds (@n_berts) March 27, 2021