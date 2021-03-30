Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Видео ⟩ В Яунелгаве поймали раненую рысь, которая блуждала по городу

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Twitter video/@n_berts

27 марта в Яунелгаве множество людей заметили в городе рысь, которая блуждала по городу и выглядела раненой. Об этом в Facebook сообщил приют Mežavairogi.

Приют писал, что "жители звонили во всевозможные службы, которые не остались равнодушны". Самоуправление связалось с приютом и его ловцы отправились на помощь к дикому хищнику.

Рысь удалось поймать, не навредив и не доставив животному дополнительного стресса и увечий. Это было важно, поскольку рысь была истощена, а дополнительный стресс мог представлять опасность для ее жизни.

Приют также выразил благодарность Государственной полиции за поддержку. 

Согласно записи приюта, лечить животное будет ветеринар Инга Бирне.

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