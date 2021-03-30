Видео ⟩ В Яунелгаве поймали раненую рысь, которая блуждала по городу

Приют писал, что "жители звонили во всевозможные службы, которые не остались равнодушны". Самоуправление связалось с приютом и его ловцы отправились на помощь к дикому хищнику.

Рысь удалось поймать, не навредив и не доставив животному дополнительного стресса и увечий. Это было важно, поскольку рысь была истощена, а дополнительный стресс мог представлять опасность для ее жизни.