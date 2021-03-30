Сборная Латвии на глазах у Эрдогана забила три гола Турции

Матч завершился со счётом 3:3. Отметим, что поединок проходил на стадионе "Ататюрк Олимпьят" в Стамбуле, где в этом году состоится финал Лиги чемпионов.

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте, когда нападающий Кенан Караман примерно с 16 метров нанёс точный удар по воротам Павла Штейнбора. На 21-й минуте Караман мог оформить дубль, но мяч после его удара пролетел в паре сантиметров от правой штанги ворот латвийской сборной.

На 27-й минуте после розыгрыша углового Марцис Ошс головой сравнял счёт, но арбитр встречи за секунду до удара зафиксировал нарушение правил и не засчитал взятие ворот.

Стоит отметить, что решение судьи было настолько неоднозначным, что даже после видеоповтора было не совсем понятно, кто именно и каким образом нарушил правила. 16

На 33-й минуте туркам всё-таки удалось удвоить преимущество благодаря дальнему удару Хакана Чалханоглу, но всего две минуты спустя латвийская сборная сократила отставание в счёте до минимума. Автором гола стал Роберт Савалниекс, который замкнул передачу с фланга от Райвиса Юрковскиса. Для Савалниекса этот мяч стал первым в составе сборной.

В начале второго тайма турецкая сборная вновь увеличила отрыв в счёте до двух голов. На 51-й минуте Кристерс Тоберс нарушил правила в своей штрафной, и судья назначил 11-метровый удар, который чётко реализовал капитан сборной Турции Бурак Йылмаз.

Футболисты сборной Латвии после пропущенного мяча не опустили руки и уже через семь минут поразили ворота хозяев - автором гола стал Роберт Улдрикис, который расстрелял ворота с близкого расстояния.

Оставшиеся 20 минут прошли очень напряжённо - турки пытались забить ещё, чтобы чувствовать себя комфортно, а Латвия безошибочно оборонялась и ловила соперника на контратаках. На 79-й минуте вышедший на замену Давис Икауниекс воспользовался ошибкой турецкой обороны и отправил в ворота хозяев третий мяч.

Несмотря на попытки турков в концовке матча вырвать победу, игра завершилась вничью, что вряд ли обрадовало президента Турции Реджепа Эрдогана, который находился на трибунах стадиона в Стамбуле.

Таким образом, подопечные Дайниса Казакевича, который сегодня отмечает своё 40-летие, завоевали первое очко в отборочном цикле ЧМ-2022. 16

🇱🇻 Сборная Латвии, как и 18 лет назад, отыгрывает в Стамбуле два мяча 💪



2003: Турция - Латвия 2:2

2021: Турция - Латвия 3:3#ЧМ2022 | @kajbumba pic.twitter.com/NP4sJPDrOC — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 30, 2021

В других матчах группы G сборная Нидерландов разгромила национальную команду Гибралтара (7:0), а Черногория проиграла Норвегии (0:1).

После трёх туров сборная Турции возглавляет группу G, имея 7 очков. Нидерланды (6 очков) идут на втором месте, Черногория (6 очков) - на третьем, Норвегия (6 очков) - на четвёртом, а Латвия (1 очко) - на пятом месте.

Следующие три матча отборочного цикла сборная Латвии проведёт в сентябре этого года. До этого подопечные Казакевича примут участие в Кубке Балтии и проведут товарищеский матч против сборной Германии (7 июня).