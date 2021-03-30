Фото ⟩ Самая трендовая стрижка этого сезона

Издание подчеркивает, что в этом сезоне популярны несколько самых разных стрижек, в их числе: каре "боб", прическа гарсон, длинные волосы, каскад.

В свою очередь, решение, которое отличается оригинальностью - прически в стиле 90-х, когда передние пряди волос красят в различные цвета.

Среди тех, у кого уже можно было видеть такую стрижку:

1. Модель Белла Хадид:

2. Фэшн-блогерша Бриттани Ксавье: