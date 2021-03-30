Вт, 30.03.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Фото ⟩ Самая трендовая стрижка этого сезона

Если этой весной вы хотите попробовать что-то новое и оригинальное, то издание Harper's Bazaar предлагает один очень интересный вариант. 

Издание подчеркивает, что в этом сезоне популярны несколько самых разных стрижек, в их числе: каре "боб", прическа гарсон, длинные волосы, каскад.

В свою очередь, решение, которое отличается оригинальностью - прически в стиле 90-х, когда передние пряди волос красят в различные цвета.

Среди тех, у кого уже можно было видеть такую стрижку: 

1. Модель Белла Хадид:

2. Фэшн-блогерша Бриттани Ксавье:

Как пишет издание, этот прием снова вошел в моду из-за TikTok: цветные пряди волос стали популярны еще летом 2020 года, однако они не потеряли актуальности и этой весной. 

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