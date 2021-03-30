Фото ⟩ Самая трендовая стрижка этого сезона
Если этой весной вы хотите попробовать что-то новое и оригинальное, то издание Harper's Bazaar предлагает один очень интересный вариант.
Если этой весной вы хотите попробовать что-то новое и оригинальное, то издание Harper's Bazaar предлагает один очень интересный вариант.
Издание подчеркивает, что в этом сезоне популярны несколько самых разных стрижек, в их числе: каре "боб", прическа гарсон, длинные волосы, каскад.
В свою очередь, решение, которое отличается оригинальностью - прически в стиле 90-х, когда передние пряди волос красят в различные цвета.
Среди тех, у кого уже можно было видеть такую стрижку:
1. Модель Белла Хадид:
2. Фэшн-блогерша Бриттани Ксавье:
Как пишет издание, этот прием снова вошел в моду из-за TikTok: цветные пряди волос стали популярны еще летом 2020 года, однако они не потеряли актуальности и этой весной.