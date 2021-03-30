Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера впервые в истории возглавил прокат в США

Cообщается, что в кинотеатрах США фильм заработал 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Еще пять миллионов долларов картина Найшуллера заработала в других странах. Общие сборы "Никто" за выходные составили 11,7 миллиона долларов.

В главных ролях: Боб Оденкерк, Алексей Серебряков, Конни Нильсен, Александр Паль.

В "Никто" Боб Оденкерк сыграл простого работягу, который сталкивается с русской мафией и оказывается совсем не так прост, как кажется. Она основана на реальном эпизоде, в котором Боб однажды столкнулся с человеком, который забрался в его дом.

В гостях у Ивана Урганта Илья признался, что голливудский фильм он снимал впервые.

"Я был готов ко всему", - заметил он.