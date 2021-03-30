Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Фильм российского режиссера Ильи Найшуллера впервые в истории возглавил прокат в США

Кадр из фильма "Никто" (2021). ФОТО: CAP/SFS/Supplied by Capital Pictures

Новый фильм российского режиссера Ильи Найшуллера - боевик "Никто" - официально занял первое место по сборам в американском прокате. Это произошло с 26 по 28 марта, пишет Lenta.ru.

Cообщается, что в кинотеатрах США фильм заработал 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Еще пять миллионов долларов картина Найшуллера заработала в других странах. Общие сборы "Никто" за выходные составили 11,7 миллиона долларов.

В главных ролях: Боб Оденкерк, Алексей Серебряков, Конни Нильсен, Александр Паль.

В "Никто" Боб Оденкерк сыграл простого работягу, который сталкивается с русской мафией и оказывается совсем не так прост, как кажется. Она основана на реальном эпизоде, в котором Боб однажды столкнулся с человеком, который забрался в его дом.

В гостях у Ивана Урганта Илья признался, что голливудский фильм он снимал впервые. 

"Я был готов ко всему", - заметил он. 

Напомним, в 2008 фильм Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" был близок к первой строчке, но его обошел мультфильм "ВАЛЛ-И".

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