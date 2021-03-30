Исследование: Через 20 лет количество сперматозоидов у мужчин может достичь нуля

"Это конец человечества?" - риторически спрашивает автор статьи в The Guardian Эрин Брокович. Конец может наступить раньше, чем мы думаем, потому что химические вещества, разрушающие гормоны, быстро снижают мужскую фертильность во всем мире.

В своей книге Countdown исследователь пишет, что среднее количество сперматозоидов с 1973 года упало почти на 60 процентов. Если так продолжится, то к 2045 году количество сперматозоидов может снизиться до нуля, предсказывает Свон.

"Обдумайте это. Это значит ноль детей. Никакого размножения. Никаких людей. Простите, что спрашиваю, но почему в данный момент ООН не объявляет чрезвычайное собрание по этому вопросу?" - пишет Брокович.

Токсичные химические вещества, виновные в снижении фертильности человека, встречаются повсюду - от пластиковой упаковки пищевых продуктов до электроники и ковров. Некоторые из этих химикатов известны как "вечные химические вещества" (стойкие органические загрязнители), потому что они не распадаются ни в окружающей среде, ни в организме человека. Они только накапливаются и накапливаются, нанося все больший ущерб. Выглядит так, что человечество достигло критической точки.

Открытия, описанные Свон в книге, поражают. "В некоторых частях мира средняя 20-летняя девушка менее плодовита, чем ее бабушка была в 35", - пишет Свон.

Кроме того, она отмечает, что у современного мужчины вполовину меньше сперматозоидов, чем в том же возрасте было у его дедушки.

Если этого мало, то Свон в исследовании также выяснила, что химвещества не только резко влияют на количество сперматозоидов, но также уменьшают размер полового члена и яичек.

Книга Свон перекликается с предыдущим исследованием, которое показало, что "вечные химические вещества" отрицательно влияют на количество сперматозоидов, нарушают уровень мужских гормонов, снижают качество спермы и уменьшают размер полового члена.