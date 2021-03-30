Российский боец ММА Сергей Харитонов подерётся на голых кулаках

Максвини, который представляет Соединённые Штаты Америки, выступал в UFC в 2010 году. Под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата он провёл три боя, два из которых проиграл. Всего на его счету 15 побед и 18 поражений в смешанных единоборствах.