Вт, 30.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

Российский боец ММА Сергей Харитонов подерётся на голых кулаках

Сергей Харитонов ФОТО: скриншот с youtube.com

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов подерётся на голых кулаках под эгидой промоушена BYB Extreme. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Соперником 40-летнего Сергея Харитонова станет бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеймс Максвини. Бой состоится 17 апреля в Майами.

Отмечается, что организатором турнира выступит блогер Амиран Сардаров.

Максвини, который представляет Соединённые Штаты Америки, выступал в UFC в 2010 году. Под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата он провёл три боя, два из которых проиграл. Всего на его счету 15 побед и 18 поражений в смешанных единоборствах.

На счету Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА. В настоящий момент Харитонов является бойцом американской организации Bellator.

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