Российский боец ММА Сергей Харитонов подерётся на голых кулаках
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов подерётся на голых кулаках под эгидой промоушена BYB Extreme. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов подерётся на голых кулаках под эгидой промоушена BYB Extreme. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.
Соперником 40-летнего Сергея Харитонова станет бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеймс Максвини. Бой состоится 17 апреля в Майами.
Отмечается, что организатором турнира выступит блогер Амиран Сардаров.
Максвини, который представляет Соединённые Штаты Америки, выступал в UFC в 2010 году. Под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата он провёл три боя, два из которых проиграл. Всего на его счету 15 побед и 18 поражений в смешанных единоборствах.
На счету Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА. В настоящий момент Харитонов является бойцом американской организации Bellator.